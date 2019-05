Matteo Salvini e Francesca Verdini si mostrano felici e sorridenti su Instagram: arriva quindi la smentita sulla rottura della loro relazione.

Tutto ciò che riguarda la vita sentimentale e privata dei politici è stato da sempre in Italia argomento di lunga discussione. Che si tratti di onorevoli, ministri o addirittura presidenti del Consiglio, tutto ciò che gravita attorno alla sfera personale di un personaggio politico fa sempre notizia. E’ il caso anche di Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio e attuale Ministro degli Interni. Il leader politico della Lega è stato da sempre un personaggio particolare, che dal punto di vista sentimentale è stato legato a lungo ad un personaggio noto della Tv italiana, ovvero Elisa Isoardi, dalla quale si è però allontanato da svariati mesi. Al momento però il cuore di Matteo Salvini batte per un’altra donna. Si tratta di Francesca Verdini, figlia del parlamentare di Forza Italia Denis Verdini. Nata a Firenze, classe 1991, è legata da un po’ a Matteo Salvini, ma i rumors delle ultime ore la vorrebbero lontana dal vice Premier. Tutte voci incontrollate nate e finite sui social però, visto che Matteo Salvini ha deciso di porre fine una volta e per tutte alle voci che lo vorrebbero in crisi con la sua Francesca.

Salvini e Francesca Verdini, smentita sulla rottura: la foto lo conferma

L’attuale Ministro degli Interni ha da poco postato, sul suo account ufficiale Instagram, una foto che lo vede in compagnia proprio di Francesca Verdini, con una didascalia che sembra essere una stilettata a coloro i quali affermavano che tra i due ci fosse stata una dura crisi. Il messaggio infatti dichiara “Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca” insieme alla spiegazione che lo scatto è stato fatto qualche giorno fa. Sembra essere un pronta risposta, rilasciata da Salvini, per tutti coloro da questa mattina stavano inseguendo le voci relative ad una loro imminente separazione. Tanti i commenti dei suoi fan sotto all’immagine, tutti entusiasti.