Spunta Elisa D’Ospina nel servizio su Pamela Prati ed Eliana Michelazzo a Pomeriggio Cinque: com’è possibile? Che ci fa lì?

Eliana Michelazzo, Pamela Prati, Barbara D’Urso e… Elisa D’Ospina. Le prime tre sono state protagoniste dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso. Sì, ma cosa c’entra la D’Ospina in tutto questo? Ormai, Elisa è un’icona della moda ‘curvy’. Più volte è stata ospite in trasmissioni in prima serata per raccontare il suo modo d’essere. Ma se ancora non capite cosa c’entri in tutta questa vicenda non spaventatevi, è tutto sotto controllo.

Pamela Prati, Eliana Michelazzo e… Elisa D’Ospina? Cos’è successo

Un piccolissimo, banalissimo errore. Durante la puntata di Pomeriggio Cinque della giornata del 22 maggio 2019, è andata in onda una foto di Elisa D’Ospina mentre si parlava di Eliana Michelazzo. Qualcosa ci sembrava strano, anche se dobbiamo ammettere che la somiglianza era veramente incredibile. Quella di Elisa D’Ospina è una foto che risale a qualche anno fa. Ed è stata la stessa modella a scriverlo nelle proprie storie Instagram dopo essersi riconosciuta. Così, Eliana Michelazzo ha riportato quella storia sul suo account svelando l’arcano.

Insomma, un piccolo scambio di persona. Un momento di confusione in cui non era così difficile incappare dopo tutto quello che è successo nelle ultime ore nei vari programmi televisivi condotti da Barbara D’Urso. Il caso Pamela Prati, con le ultime confessioni della Michelazzo, hanno sconvolto un po’ tutti. Pamela Prati che scappa dalle trasmissioni, Eliana che prima la difende e poi ne prende le distanze, personaggi che esistono o forse no, il profilo fake di Mark Caltagirone su Instagram. Insomma, si può dire che questo sia uno dei casi più ‘ingarbugliati’ della storia della televisione italiana. La meravigliosa Elisa D’Ospina non c’entra niente. Di questo siamo certi. E’ stata ‘tirata in ballo’ soltanto per errore. Un errore perdonabile, certamente, ma che andava comunque sottolineato per evitare di confondere ancora di più il pubblico.