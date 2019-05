All Together Now, chi è il fidanzato di Gessica Notaro. La ragazza torna a sorridere con il suo nuovo amore.

L’abbiamo vista questa sera su canale 5 nel programma All Together Now. Bellissima come sempre, Gessica Notaro deve il suo sorriso a una persona speciale. Così l’ha definito lei, il suo Marco. La loro love story è stata annunciata sui social tramite una foto che li ritrae insieme lo scorso 21 aprile. Da quel momento la coppia sembrerebbe inseparabile.

Chi è il fidanzato di Gessica Notaro

Secondo quanto riportato dalla rivista Gente, Gessica ha ritrovato la serenità accanto al suo nuovo partner, con cui scatta foto di intesa e piene di frasi romantiche. “Eravamo insieme, Tutto il resto l’ho scordato“, così è pronta per voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della sua vita accanto al suo Marco.

Gessica contro Francesca De André

In questi ultimi giorni però non hanno fatto solo notizia le foto di Gessica con il nuovo fidanzato ma anche la sua reazione a una frase detta da Francesca De André,

“Lo brucio vivo!”. Una frase che, per molti, non si dovrebbe dire neanche in un momento di rabbia. L’ex finalista di Miss Italia 2007 sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato, Edson Tavares non è riuscita a passar sopra alle parole che Francesca ha detto in diretta tv, e decide di fare un appello in un video postato su Instagram. Gessica appare solidale alla De Andrè per il presunto tradimento che ha subito, ma non accetta che certe frasi siano pronunciate davanti a milioni di telespettatori.