GF 16, Gennaro in crisi per il padre: “Mia madre non mi ha detto la verità”. Dopo la lettera ricevuta, Gennaro non ha pace tra mille dubbi che lo assillano.

Durante la scorsa diretta del Grande Fratello, per chi non lo sapesse, Gennaro Lillio ha ricevuto una lettera da parte di suo padre che lo ha abbandonò quando aveva tre anni. Da quando ha iniziato l’esperienza al GF, il modello ha spesso parlato di questo argomento, manifestando sofferenza verso il suo passato. Il padre non si è fatto più vivo improvvisamente né con lui, né con suo fratello gemello. La lettera del papà è come se avesse riaperto delle ferite, probabilmente mai chiuse del tutto. Ma i dubbi che affliggono Gennaro Lillio riguardano la verità che il padre avrebbe da raccontargli. Teme, infatti, che sia diversa dalla versione raccontata da sua mamma per tutti questi anni.

• Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Grande Fratello, Gennaro in crisi per il padre: “Perché mia madre non mi ha detto la verità?”

Gennaro continua a sfogarsi sull’argomento e oggi in confessionale ha dichiarato di non riuscire proprio a comprendere perché il padre non si sia fatto avanti prima: “Ci sono delle cose che io non so e che lui vuole dirmi”. Il pensiero successivamente è subito corso a sua madre. Se le due versioni non dovessero combaciare, infatti, per lui sarebbe un’enorme sofferenza. Gennaro non accetterebbe mai due diverse verità. Una raccontata dalla madre e una dal padre: “Perché questa verità non l’ho saputa da mia madre? Quale era il problema?”