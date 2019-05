Live-Non è la D’Urso, Georgette Polizzi contro Selvaggia Roma: “Mi hai minacciata”. Le due ex protagoniste di Temptation Island si scontrano durante il talk condotto da Barbara D’Urso.

Ieri, 22 maggio 2019, è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di Live- Non è la D’Urso. In scena un nuovo clamoroso capitolo della “telenovela” più chiacchierata del momento, il caso Pamela Prati. Prima della confessione choc dell’agente Eliana Michelazzo, alcuni ospiti sono stati invitati in studio dalla D’Urso, per fare maggiore luce sulla vicenda. Tra questi, Georgette Polizzi e Selvaggia Roma, che si sono rese protagoniste di una discussione molto accesa. Scopriamo cosa è accaduto durante la diretta.

Live-Non è la D’Urso, Georgette accusa Selvaggia: “Mi hai scritto le peggio cose”

Entrambe amiche di Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, Georgette e Selvaggia sono spesso nello studio di Live per discutere della complicatissima vicenda. Erano presenti anche ieri, e non sono certo passate inosservate. Tra le due è nata una vera e propria lite. Il motivo? Secondo Selvaggia, la Polizzi ha sbagliato a raccontare la sua verità ai giornali, schierandosi contro la sua amica Eliana, senza prima contattarla privatamente. “Ti sei venduta” è la sua accusa. Ma Georgette non ci sta: dichiara di essersi sentita male, di aver sentito troppe bugie da parte di quella che reputava una sorella. E lancia a Selvaggia un’accusa davvero grave: “Mi hai scritto le peggio cose in privato, non mi puoi minacciare”. L’ex protagonista di Temptation non è scesa nei dettagli, ma pare che in una chat privata tra le due, la Roma ci sia andata giù pesante con le parole. A tal punto che Georgette si è sentita minacciata. Cosa sarà accaduto? Non ci resta che attendere nuovi interessanti particolari!