Nella puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, ha raccontato tutta la verità. Ecco tutto nel dettaglio.

Sapevamo che la decima puntata di Live-Non è la D’Urso sarebbe stata imperdibile. E così è stata. Questa sera, infatti, si è messa, o perlomeno si spera, definitivamente la parola ‘fine’ al ‘Pamela Prati gate’. Eliana Michelazzo, agente dalla famosa showgirl, ha raccontato tutta la sua verità. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha voluto mettere bene le cose in chiaro riguardo le presunte nozze della Prati. E non solo. Ma vediamo tutte le sue dichiarazioni nel dettaglio.

Eliana Michelazzo svela tutta la verità in diretta a Live-Non è la D’Urso

Sono state davvero tantissime le confessioni che Eliana Michelazzo ha voluto fare in esclusiva per Barbara D’Urso. A partire da suo marito, Simone Coppi. Stando a quanto dichiarato dall’agente della famosa showgirl, anche lei sarebbe stata raggirata. Ed avrebbe avuto un finto fidanzato a sua insaputa. “L’ho incontrato solo due volte. Una volta alla fontana di Trevi. E una volta su una moto. Quando parlavamo, mi ha promesso di sposarmi”, dichiara Eliana. Ma non solo. L’ex corteggiatrice è stato un vero e proprio fiume in piena. Dichiarando in diretta, infatti, dei veri e propri aneddoti su questa storia. Marco Caltagirone, stando alle sue rivelazioni, non esisterebbe. Anche lei dice di non averlo mai incontrato, nonostante abbia dichiarato più volte di averlo fatto. I bambini, invece? Pamela Prati, infatti, ha sempre dichiarato di avere due bimbi in affido. Ecco. In merito a questo, le parole di Eliana sono davvero molto chiare. “Io ho incontrato solo il bimbo, la bambina mai”, esordisce. Ma c’è dell’altro. Perché è la stessa romana ad affermare, su richiesta del giornalista, che c’è qualcosa che non torna. Nonostante si dica che il bambino abbia origini italo-spagnole, ha un accento romano. Ma è, soprattutto, un tifoso della Lazio.

“Ho denunciato Pamela Perricciolo”, la confessione dell’ex agente

Dopo la messa in onda delle immagini di questa incredibile confessione di Eliana Michelazzo, l’ex agente di Pamela Prati è entrata in studio da Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana ha dato, così, libero sfogo a tutte le domande. Cercando in tutti i modi, quindi, di fare uscire la verità. Ci sono tantissime cose che non ritornano. A partire dall’annuncio del fidanzamento di Eliana risalente a 10 anni fa. Alcuni video spuntati sul profilo Instagram di questo Simone Coppi con la romana. Insomma, prove che, in qualche modo, fanno dubitare della versione della giovane romana. Ovviamente, come detto precedentemente, non si è limitata solo a questo. Eliana, infatti, ha raccontato molto di più. Lasciandosi andare a delle considerazioni su Pamela Prati davvero incredibili. Secondo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la showgirl del Bagaglino sarebbe consapevole dell’inesistenza di Marco Caltagirone. Anche se, però, non sa dire per quale motivo, qualora fosse vero, la Prati abbia acconsentito a tutto questo. Ma non solo. Perché, quasi sul finire dell’intervista, Eliana ha fatto una clamorosa rivelazione. Su richiesta della padrona di casa, infatti, ha confessato: “Sono andata in questura ieri perché ho denunciato Pamela Perricciolo”. Secondo lei, infatti, la sua collega, insieme a qualcun altro, avrebbe organizzato queste diverse messinscene.

Insomma, da come si può vedere il racconto di Eliana è un racconto davvero da brividi. Ma la domanda che tutti ci poniamo è: “Perché tutto questo?”. Beh, a quanto pare non c’è ancora una risposta.