Amici 18 Anticipazioni: ecco gli ospiti speciali della finale. Saranno 4 donne a comporre la giuria d’eccezione della serata finale del talent.

Ormai ci siamo. Domani sera su Canale 5 andrà in onda la finalissima di Amici di Maria De Filippi, il famoso talent show giunto ormai alla 18esima edizione. A contendersi la vittoria finale Giordana, Alberto, Rafael e Vincenzo, con gli ultimi due in lizza anche per il trofeo della categoria ballo. Chi la spunterà? Non lo sappiamo. Ma sappiamo chi saranno gli ospiti speciali dell’ultima attesissima puntata di Amici. Accanto alla veterana Loredana Bertè, saranno ben 4 donne amatissime a omaggiare Queen Mary con la loro presenza. Scopriamo insieme i nomi!

Amici 18 Anticipazioni: quattro amatissime conduttrici ospiti della finale

Se vi diciamo che sono quattro tra le conduttrici più amate e famose del momento? Esatto, penserete sicuramente a Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi. Saranno proprio loro a comporre la giuria, tutta al femminile, dell’ultima puntata di Amici, il seguitissimo talent show targato Maria De Filippi. Un grandissimo colpo per la padrona di casa, che potrà godersi, nella stessa serata, quattro tra i volti più amati della nostra tv. Le conduttrici faranno parte della giuria d’eccezione, accanto alla presenza fissa Loredana Bertè e naturalmente i professori di canto e ballo. Tornerà nel programma anche Irama, il cantante vincitore della scorsa edizione del talent: il ragazzo canterà coi concorrenti e presenterà il suo nuovo singolo. Sarà di nuovo un cantante a trionfare nella 18esima edizione? O sarà la volta di un ballerino? Il livello, quest’anno, è davvero alto. Non ci resta che attendere domani sera per scoprire finalmente chi sarà il nuovo vincitore di Amici. In bocca al lupo a tutti!