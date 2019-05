Chi è Rodrigo Alves: famoso per essere definito come il “Ken umano”. Nella puntata di chiusura di Ciao Darwin, sarà il capitano della squadra dei mutanti.

Si prospetta una serata davvero scoppiettante quella di stasera. In particolare perché quella di stasera sarà anche l’ultima della stagione di “Ciao Darwin“. E perché non chiudere in bellezza con una sfida tra umani e mutanti? Come sempre la serata prevederà grandi ospiti, tra questi troveremo come capitani Claudia Ruggieri e Rodrigo Alves. Quest’ultimo è un volto noto della televisione italiana, soprattutto per aver fatto spesso parte dei vari programmi condotti dalla straordinaria Barbara D’Urso. Ma prima di goderci questa incredibile puntata, scopriamo qualcosa in più sul tanto chiacchierato Ken Umano.

Chi è Rodrigo Alves: età e carriera

Rodrigo Alves è nato il 30 luglio del 1983 a San Paolo e cresciuto in una famiglia benestante, metà inglese e metà brasiliana. Il noto Ken umano ha sempre vissuto di rendita, grazie ai vari possedimenti in Spagna che si ritrova la sua famiglia. Ha da sempre amato viaggiare e ancora oggi dedica molto tempo a questo sua passione. Dopo una laurea in pubbliche relazioni presa a Londra, decide di trasferirsi a Los Angeles e successivamente a Marbella. La sua fama e notorietà arriva però quando decide di dedicare il suo tempo alla cura del suo aspetto estetico. Una cura che consiste nel ricorso ad interventi chirurgici per assomigliare al Ken di Barbie. Alves tutt’oggi si è sottoposto a quasi 60 interventi chirurgici. La maggior parte hanno coinvolto il volto ma Rodrigo ha pensato bene di rifarsi anche i glutei, gli addominali e la vita. Come vi avevamo già rivelato, la sua fama in Italia arriva grazie alle interviste rilasciate alla conduttrice Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Nel 2018 inoltre ha partecipato, per breve tempo, al Grande Fratello 15. Ma stasera lo rivedremo ancora un volta nel programma condotto da Paolo Bonolis come capitano della squadra dei mutanti.