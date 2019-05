Anticipazioni Uomini e Donne oggi, puntata del 24 maggio 2019: Trono Classico.

Oggi, venerdì 24 maggio 2019, va in onda come sempre l’appuntamento con il Trono Classico di Uomini e Donne. I tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia sono ormai prossimi alle scelte e nella puntata di oggi vedremo i ragazzi avvicinarsi sempre di più al momento fatidico.

Anticipazioni U&D: Andrea in villa con Klaudia e Natalia

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne che circolano in rete, pare che Andrea Zelletta sarà il primo a scegliere e, in questa puntata affermerà di essere pronto ad andare in villa cone le sue corteggiatrici rimaste: Natalia e Klaudia. Muriel infatti pare che verrà eliminata proprio nel corso di queste ultime due puntate. Discorso diverso invece per Giulia Cavaglia e Angela Nasti che sono ancora molto confuse e non sanno come comportarsi e soprattutto chi scegliere in vista dell’arrivo in Villa.

Uomini e Donne, segnalazione su Andrea e Natalia insieme fuori dal programma

Sempre nella puntata di oggi di Uomini e Donne, 24 maggio 2019, pare che si parlerà di una segnalazione in cui Natalia e Andrea sono i protagonisti. I due infatti, pare che si siano visti, forse per caso, in un famoso locale di Milano. Zelletta, il tronista di Uomini e Donne, sarebbe andato in discoteca insieme ad Andrea Damante, suo amico ed ex tronista di Uomini e Donne. Proprio qui pare che sia arrivata Natalia Paragoni, attuale corteggiatrice di Zelletta. I due non negano di essersi visti, ma spiegano con forza che hanno trascorso la serata separata senza aver avuto alcun tipo di contatto. Eppure la notizia non fa piacere, ovviamente a Klaudia che sostiene che, anche se i due non si sono scambiati altro che un saluto, erano comunque insieme nello stesso posto e non lo hanno dichiarato subito alla redazione, ma hanno aspettato che la cosa venisse fuori. Dubbi più che legittimi da parte della corteggiatrice che però, ovviamente, non può nemmeno fare molto di più se non arrabbiarsi visto che ormai siamo alle battute finali di Uomini e Donne.

