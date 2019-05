Chi è Daniella Pick, la moglie giovanissima di Quentin Tarantino che ha sfilato con lui a Cannes.

Il mondo del cinema si è raccolto in questi giorni a Cannes per il Festival 2019 e, tra i tanti attori e registi, Quentin Tarantino ha letteralmente spiazzato tutti i presenti. Un po’ per il suo film in concorso che è considerato uno dei più interessanti, un po’ per la sua nuova moglie 35enne che ha 20 anni meno di lui e che è di una bellezza tale da mozzare il fiato. Si chiama Daniella Pick e sul red carpet di Cannes 2019 ha lasciato tutti a bocca aperta.

Chi è Daniella Pick, la nuova (giovanissima) moglie di Quentin Tarantino

Ma chi è Daniella Pick? Da dove arriva la nuova moglie di Quentin Tarantino che è stata unita a lui in matrimonio con delle nozze da capogiro? Classe 1983, nata il 21 novembre e quindi scorpione, Daniella Pick ha origini israeliane. È nata infatti a Ramat e, proprio nella sua terra natia, è una cantante famosissima che ha esordito nel 2000 nel mondo del pop. È talmente brava e famosa che è anche arrivata quasi all’Eurovision Song Contest per rappresentare proprio il suo paese. Ma la passion per la musica affonda le sue radici nella storia della famiglia Pick visto che il padre di Daniella è un musicista famosissimo considerato anche il cantante numero 1 di Israele, almeno negli anni ’70! Daniella e Quentin si sono sposati nel 2018, un anno fa dopo essersi conosciuti in Israele e da quel momento sono sempre insieme, come testimoniano i numerosi red carpet cui hanno partecipato insieme. Al matrimonio le maggiori stelle del cinema si sono riunite per omaggiare la coppia e, tra chi è riuscito ad infiltrarsi, c’era anche chi ha notato che Quentin e il suocero sembrano andare d’amore e d’accordo. Come dargli torto? La figlia ha sposato uno dei più ricchi registi del mondo! Difficile che uno come Tarantino stia antipatico non vi pare?

Per ulteriori curiosità sul Festival di Cannes e i personaggi dello spettacolo —> CLICCA QUI