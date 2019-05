Meghan Markle, matrimonio combinato con Harry?: Parla l’ex migliore amica della duchessa di Sussex. Ecco le ultime rivelazioni.

Nuovo scandalo con protagonista Meghan Markle. Non smette mai di far parlare di sé la neomamma duchessa di Sussex. Questa volta a svelare le ultime dichiarazioni sul suo conto è l’ex migliore amica, la conduttrice televisiva Lizzie Cundy. Come riporta The Sun, Lizzie, nel libro Tales from Red Carpet avrebbe raccontato dettagli scottanti sulla moglie del principe Harry. In particolare, la donna confessa che tempo fa Meghan Markle le disse esplicitamente di voler conoscere un ragazzo ricco e famoso. Ma soprattutto inglese. Dichiarazioni che dipingono Meghan come una vera e propria arrampicatrice sociale. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha detto Lizzie Cundy.

Meghan Markle: matrimonio combinato con Harry?

Dopo la richiesta di Meghan di voler conoscere un inglese ricco e famoso, la conduttrice televisiva avrebbe proposto all’amica di frequentare il calciatore Ashley Cole, ma la Duchessa avrebbe rifiutato per la presunta brutta reputazione dello sportivo.

Successivamente, Meghan ha conosciuto Harry e da lì, il rapporto tra le due amiche è drasticamente cambiato, fino ad interrompere l’amicizia. “Ero un’amica scomoda dato che lavoro nel settore dei media. Lei è sparita, senza controbattere”.

Lizzie, dunque, definisce la sua ex amica Meghan come un’ approfittatrice dato il suo unico interesse di “sistemarsi” con un uomo ricco e famoso.

Un ulteriore scandalo sulla Duchessa di Sussex

Anche il giornalista, noto personaggio televisivo britannico Pier Morgan, ha rilasciato delle scottanti rivelazioni su Meghan Markle. L’uomo ha infatti confessato di aver trascorso una serata insieme a Meghan Markle e pareva esserci una buona intesa. Dopo quella sera, però, Pier Morgan la perse di vista fino a scoprire qualche mese dopo della sua conoscenza con il principe Harry. L’uomo sembra essere molto amareggiato ed accusa l’ex attrice di essere un’arrampicatrice sociale.

Intanto in queste ore, la stampa britannica sembra essere esploso un ulteriore gossip che vede protagonista Meghan e Matt Cardle, star dei talent britannici ed ex vincitore dell’edizione britannica di X Factor. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa straniera tra i due ci sarebbe stato un intenso scambio di messaggi prima dell’incontro con il Principe d’Inghilterra.