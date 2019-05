Uomini e Donne, Giulio e Manuel litigano in studio: volano accuse pesanti

Continuano i litigi tra Manuel e Giulio, i due corteggiatori di Giulia Cavaglia. I due bei ragazzi sin dal primo momento non sono andati d’accordo: si sono sempre punzecchiati e tra accuse ed offese in studio il battibecco tra loro è un appuntamento. Anche nella messa in onda di oggi, 24 maggio 2019, i due corteggiatori si sono litigati ed hanno alzato i toni.

Uomini e Donne, Giulio e Manuel litigano in studio: volano minacce pesanti

Durante la puntata di oggi, 24 maggio 2019, Manuel e Giulio, i corteggiatori della tronista Giulia, hanno litigato pesantemente. I due giovani non sono mai andati d’accordo ma in studio sono scoppiate scintille in maniera particolare.

Dopo aver visto l’esterna di Manuel, Giulio ha attaccato il suo rivale stanco di sentire sempre offese rivolte a lui. Manuel molte volte lo offende chiamandolo con termini poco carini ed il piemontese è scoppiato: ha preso parola minacciandolo di dargli una testata. A Manuel non è andata giù l’ultima affermazione ed ha replicato dicendo che se l’avesse detta fuori sarebbe successo davvero. I due hanno continuato ad accusarsi a vicenda lungo tutta la puntata.

Altro punto che ha fatto discutere è stato un messaggio lanciato da Manuel nei confronti di Giulio, sui social: “Per due follower in più ti venderesti anche tua sorella. Mai visto un lecchino così”, sono state le parole del Galiano. È dovuta intervenire Tina accusando Manuel di essere cattivo: “Sei pessimo”.

Questo lo scatto mandato in onda durante la puntata di Uomini e Donne:

Manuel, sentendosi attaccato, ha provato a chiedere scusa per quanto detto, ma il suo rivale non ne ha voluto sapere: Maria è intervenuta facendo notare a Manuel la gravità di quanto aveva scritto. L’unico a difendere il Galiano è stato Gianni Sperti: “Sono modi di dire, Manuel non è un mostro”.

