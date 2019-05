Cecilia Rodriguez mozzafiato su Instagram: lo scatto fa impazzire i fan.

Ormai è al centro dell’attenzione, insieme alla sorella: le Rodriguez sono protagoniste di Instagram con i loro scatti e le loro belle forme. Sono super seguite sui social ed i complimenti non le abbandonano mai. L’argentina Cecilia ha partecipato ad uno shooting per un brand di intimo e tramite le sue Instagram stories ha mostrato il suo lavoro ed i suoi “look”. Le riprese hanno fatto alzare la temperatura a tutto il parterre maschile: bellissima e sexy con il lato b in mostra, lo scatto non è passato inosservato.

Cecilia Rodriguez riesce sempre a meravigliare i suoi fan: lo scatto pubblicato tramite le sue Instagram story ha lasciato tutti a bocca aperta. Questo lo scatto:

L’argentina ha mostrato ai suoi fan il lavoro che stava facendo: uno shooting per un brand di intimo l’ha tenuta occupata ed ha tenuto incollato i suoi followers avanti i suoi scatti e le sue riprese sexy. Cecilia è famosa non solo per essere la sorella di Belen, ma per le sue partecipazioni nei programmi come L’Isola dei Famosi ed il Grande Fratello Vip. In quest’ultimo, particolarmente, ha catturato l’attenzione di tutti: la giovane ha lasciato in diretta il suo ex Francesco Monte per fidanzarsi con il suo attuale compagno, Ignazio Moser. I due nella casa si legarono molto ed erano sempre insieme: in poco tempo è scattata la scintilla e Cecilia decise di seguire il suo cuore.

