Verissimo, sabato 25 maggio. Continua l’appuntamento con lo show di Silvia Toffanin. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa puntata.

Sabato 25 maggio andrà in onda l’ultima puntata di Verissimo. Appuntamento che, come svelato in nostri recenti articoli, sarà assolutamente imperdibile. Tantissimi, infatti, saranno gli argomenti trattati da Silvia Toffanin. Ed altrettanto numerosi e interessanti saranno gli ospiti che si lasceranno andare a delle imperdibili interviste.

Il famoso programma del sabato pomeriggio di Canale 5 è giunto ormai al termine. Nel comunicato stampa si legge che eccezionalmente Verissimo inizierà alle 15.00. Ecco tutti gli ospiti attesi da Silvia Toffanin.

Anticipazioni Verissimo sabato 25 maggio

Tra i nomi attesi nel salotto di Verissimo troviamo: Francesco Renga, Sergio Castellitto, Megan Montaner e Alessandro Tiberi, ossia i protagonisti della nuova fiction Mediaset Lontano da te, che partirà il prossimo 9 giugno su Canale 5. Oltre a loro ci sarà anche Walter Nudo nella prima intervista dopo i problemi di salute e gli aneurismi che lo hanno costretto a tornare in Italia. La ciliegina sulla torta sarà la confessione di Pamela Prati sullo sposo fantasma Mark Caltagirone.

Dopo mesi di gossip, notizie, testimonianze e denunce, la showgirl dirà la verità circa l’inesistenza di tale Mark Caltagirone.

L’intervista a Pamela Prati è stata decisa solo all’ultimo minuto. Non era prevista nel programma. Ed è per questo motivo che Verissimo inizierà eccezionalmente un’ora prima. Ovvero alle 15:00. La Prati, infatti, ha deciso di concedere un’intervista a Silvia Toffanin in uno studio completamente vuoto. Si risolverà il caso una volta per tutte? Non ci resta che attendere domani per scoprirlo.