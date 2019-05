Muriel Bassi da questa settimana è diventata un’ex corteggiatrice del tronista Andrea: la giovane però si consola con una bella vacanza ad Ibiza.

Il programma “Uomini e Donne” è ormai in dirittura d’arrivo. I tronisti stanno vivendo attimi di ansia mista a felicità per la scelta che verrà registrata il 31 maggio. Molti fan del dating show iniziano a fare le prime scommesse su chi sceglieranno Andrea, Angela e Giulia. Diversi contavano per l’unico tronista, che la scelta fosse Muriel Bassi. Tuttavia nella puntata trasmessa ieri, è stato appurato che la corteggiatrice si è eliminata definitivamente dal programma. Questa scelta era già stata però precedentemente annunciata da uno dei suoi amici nei commenti. Nonostante la dura decisione presa però Muriel è comunque riuscita a consolarsi andando ad Ibiza. La Bassi ha già postato diverse foto e video che la ritraggono felice e spensierata della sua scelta che a quanto pare le portava soltanto urla e pianti. Più volte infatti l’abbiamo vista infastidita all’interno del programma e anche diverse volte aveva già professato la sua volontà di voler andare via per non essere presa in giro. Tuttavia nessun fan del programma l’aveva vista così bollente come sul social delle foto. in particolare nelle ultime ore, Muriel ha preso parte ad un video particolarmente hot in compagnia di un’altra ragazza.

Uomini e Donne, Muriel Bassi si consola così a Ibiza: curve mozzafiato in vista

Nelle ultime ore la bellissima mora ha informato i suoi follower del nuovo video a cui lei ha preso parte. La ripresa fa parte di un post di un fotografo di nome Adrian. All’interno è ben visibile Muriel, e un’altra ragazza, in costume. Tuttavia la parte superiore è ben in vista, infatti entrambe le ragazza sono visibilmente in topless. Il post inoltre, pubblicato nella giornata di oggi, ha riscosso un notevole successo, con oltre 9mila visualizzazioni. La bella mora che abbiamo visto fin ad oggi dal carattere ingestibile ha abbandonato Zelletta ma non i suoi follower di Instagram. Difatti regala sempre scatti e riprese esclusive dove mostra la sua incredibile bellezza insieme alle sue curve mozzafiato.