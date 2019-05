Uomini e Donne Over, Pamela contro Ursula: il durissimo scontro sui social tra le due protagoniste del Trono Over della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo.

Il Trono Over di Uomini e Donne regala sempre colpi di scena. Le puntate del programma di Maria De Filippi dedicate ai non più giovanissimi sono una garanzia di scoop ed emozioni. Ma non solo. Anche di accese discussioni. L’ultima ha visto protagoniste due tra le dame più in vista nella trasmissione. Parliamo di Pamela Berretta e Ursula Bennardo. In realtà, entrambe hanno lasciato la trasmissione in compagnia dei loro partner. Ma se per Ursula c’è stato il lieto fine, così non è stato per Pamela, che si è recentemente lasciata con Stefano Torrese. Una frase di Ursula sull’argomento l’ha fatta infuriare. Scopriamo cosa è successo.

Per tutte le ultime news sui protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne CLICCA QUI

Uomini e Donne Over, Pamela contro Ursula: “Tu accetti i tradimenti, fatti tuoi!”

Pamela e Stefano hanno ufficialmente interrotto la loro relazione. La coppia di Uomini e Donne non si è riappacificata, dopo la lite causata dalla famosa chat mostrata alla dama da Roberta Di Padua. L’argomento è stato chiacchieratissimo in studio, ma non solo. C’è chi ha voluto dire la sua anche sui social. Come Ursula Bennardo, ex dama della trasmissione, ora felicemente fidanzata con Sossio Arruta. La donna, che è in attesa di un bebè, ha commentato la vicenda attraverso il suo profilo Instagram, attaccando sia Roberta che Pamela. “Stefano non ha perso nulla, l’avrebbe lasciato per un altro, mi sa di scusa.” Sono queste le parole della Bennardo che hanno fatto infuriare Pamela. Che, ovviamente, non ha tardato a rispondere. È nato così un vero e proprio scontro social. Pamela ci va giù forte: dopo aver accusato Ursula di palare a vanvera, senza conoscere i fatti, le dice “Se tu accetti i tradimenti, fatti tuoi! Pensa alla tua bambina. Taci!”. Un chiaro riferimento alla burrascosa relazione tra Ursula e Sossio. Insomma, le due non se la sono mandate a dire! Sarà davvero finita qui? Non ci resta che attendere le prossime novità!