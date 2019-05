Tahnee Rodriguez chi è la nuova concorrente di The Voice of Italy 2019 del Team Elettra Lamborghini.

Stiamo per entrare nel vivo della competizione di talenti di The Voice 2019. I giudici Gué Pequeno, Elettra Lamborghini, Morgan e Gigi D’Alessio hanno completato le loro squadre e tra tutti i talenti scelti ne hanno tenuti solamente sei. Il team di Elettra Lamborghini vede all’interno Tahnee Rodriguez una cantante straordinaria che ha ovviamente colpito il pubblico e tutti i giudici. Conosciamola meglio.

Chi è Tahnee Rodriguez, la cantante del team Elettra a The Voice 2019

La ragazza di origine argentino rwandesi, classe 1987, è nata e cresciuta a Roma nella centralissima piazza Barberini. A soli 19 anni è andata a vivere da sola girando per la città di Roma e iniziando a conoscere sempre di più la metropoli che la ospitava. In tutto questo non ha mai dimenticato la passione per la musica e già da piccola ha iniziato a cantare, cantare e cantare… andando sempre di più verso un repertorio molto particolare con delle sonorità soul . Si ispira infatti a Nina Simone, Aretha Franklin, Billie Holiday, Alicia Keys, Amy Winehouse, Caetano Veloso ma anche Bob Marley. Ha moltissima voglia di fare nuovi generi e sperimentare nuovi suoni grazie alla sua voce così poliedrica che è proprio una sorta di diamante grezzo da poter utilizzare. La ragazza è entrata subito nel team Lamborghini e con lei sta sperimentando questa sua voce Black. Tahnee Rodriguez ha iniziato a cantare grazie ad una baby-sitter di Benevento. La ragazza si è appassionata alla musica e ha continuato quindi a cantare dagli 8 anni in poi anche se per colpa della timidezza non è riuscita ad esibirsi in pubblico fin quando non ha compiuto poi circa 20 anni. Ora Tahnee Rodriguez ha già pubblicato un singolo, ma a The Voice sta cercando di ottenere una consacrazione di pubblico generale e alle audition si è presentata con il brano brano No Diggity dei Blackstreet.

