Chi è Diego Fanzaga, il campione de L’Eredità che ha conquistato il pubblico di Rai Uno: età, carriera e vita privata.

L’Eredità è il quiz che va in onda nel pre serale di Rai Uno: condotto da Flavio Insinna consiste una serie di giochi in cui sette concorrenti dovranno vincere man mano per arrivare ad essere protagonisti di quello finale, la Ghigliottina. Il campione in carica per molte puntate è stato Diego Fanzaga. Oltre ad essere molto intelligente e ad aver indovinato la parole ne La Ghigliottina, ha conquistato il pubblico anche per il suo bell’aspetto. Curiosi di scoprire tutto sul giovane campione? Ecco accontentati.

Diego Fanzaga è colui che è riuscito a portare a casa ingenti somme di denaro per aver indovinato la parola nel gioco La Ghigliottina, nel programma L’Eredità: una volta 50 mila euro, un’altra 35 mila ed ancora una volta 27.500 mila euro. È riuscito a farsi conoscere grazie al suo intuito e non sono mancate le polemiche. Molti del pubblico accusarono gli autori del programma di favoreggiamento: le accuse furono poi replicate ironicamente dal campione.

Sulla sua vita privata si sa poco: non è presente sui social. Diego è nato a Milano, ma vive a Bologna. È laureato in Lettere ed al momento studia per conseguire una laurea in Semiotica: il suo sogno è quello di diventare professore. È fidanzato con Nina, ragazza di cui una volta se ne parlò nello studio di Flavio Insinna. Sapete perchè? Il giovane milanese ha fatto innamorare il pubblico femminile di Rai Uno: il Diego molto corteggiato dalle ragazzine una volta, durante la messa in onda del programma, ha presentato ai telespettatori la sua fidanzata che, a quanto riferiscono alcune voci, è molto gelosa.

