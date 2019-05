Pamela Prati, stavolta a parlare è il suo avvocato che fa luce sulla vicenda e su quelle che saranno le prossime mosse da parte loro…

Il caso Pamela Prati non riguarda più il gossip, dice così l’avvocato della showgirl, Irene Della Rocca, che per la prima volta si palesa nella vicenda prendendo in termini legali le difese della sua assistita. Scende in campo l’avvocato Della Rocca, dunque, per far luce su quelli che saranno i prossimi risvolti sul caso Pamela Prati. A quanto pare, adesso, tutto passerà nelle mani della magistratura e ci sarà poco spazio per gossip, giornali ed ospitate in televisione. Questo, almeno, è quanto viene dichiarato da Della Rocca.

Pamela Prati Mark Caltagirone: parla l’avvocato Della Rocca

Se n’è parlato oggi a “Storie Italiane”, il programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. Ospite della trasmissione l’avvocato Irene Della Rocca che ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi giorni e su come si muoveranno prossimamente. “Non è più gossip, ora le vicende saranno oggetto di indagini della magistratura”, spiega il legale di Pamela Prati.

“Stiamo lavorando anche sulla ipotesi di circonvenzione di incapace”: è così che spiega la vicenda riguardante le probabili prossime mosse. “Si tratta di un caso complesso”, specifica l’avvocato. Ormai, possiamo dire che sia diventato veramente troppo ‘esteso’ come problema. Anche l’avvocato, infatti, tiene a precisare che Pamela Prati non è l’unica ad essersi ritrovata coinvolta in una vicenda simile. La stessa Eliana Michelazzo ha detto di essere stata vittima di un gioco in cui la persona che l’aveva fatta innamorare non esisteva. Idem Sara Varone. Difficile, adesso, venirne a capo. I legali della signora Prati staranno lavorando a ritmi elevatissimi per cercare uscirne. Ma come? Come faranno?

Pamela e le dichiarazioni a Verissimo

Con lo studio vuoto, su richiesta esclusiva di Pamela Prati, sono arrivate diverse confessioni su quanto accaduto. Pamela ha specificato di essersi ritrovata in un gioco perverso in cui si sente vittima a tutti gli effetti. Tuttavia, dal web continuano ad arrivare i commenti di persone contrariate e che si sentono prese in giro anche da lei. Come andrà a finire? Bisognerà aspettare la magistratura, adesso, come ha dichiarato l’avvocato.

Per ulteriori news sul ‘caso Pamela Prati’, le confessioni di Eliana ed, infine, per restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda questo argomento –> clicca qui