L’Eredità, ultima settimana con i Magnifici 7: chi saranno i partecipanti? Un po’ della loro vita privata e retroscena di gossip…

L’Eredità, il gioco molto chiacchierato condotto da Flavio Insinna, sta per chiudere ‘in bellezza’ la stagione 2018/19. In bellezza, sì, perché nella settimana che andrà da lunedì 27 maggio al 2 giugno, ci saranno in sfida i Magnifici 7. Ovvero, i campioni che hanno appassionato maggiormente il pubblico restando in carica per più puntate, magari anche senza incassare un solo euro. Il pubblico ci si è affezionato e la produzione ha deciso di farli tornare per una sfida ‘stellare’ all’ultima ghigliottina. E’ stata una stagione molto chiacchierata per i momenti esilaranti, le gaffe, ed anche qualche caso shock come direbbe Barbara Carmelita D’Urso.

L’Eredità, I Magnifici 7: chi sono i protagonisti dell’ultima settimana

Ci saranno proprio tutti i personaggi più amati dai telespettatori de L’Eredità. A cominciare da Diego Fanzaga che è stato in trasmissione con Flavio Insinna per un bel po’ di puntate e che, adesso, è diventato ospite fisso di Caterina Balivo a Vieni da Me. Il ragazzo ha un volto molto televisivo, a quanto pare, ed è riuscito a conquistare anche il pubblico femminile. Ci sarà Gaetanino, che nonostante non abbia vinto niente, è riuscito a rimanere in gara per diverse puntate ed a guadagnarsi l’amore del pubblico. Non poteva mancare Guido, il professore di fisica. E Valentina Bernocco, che ha combattuto un’altra importante battaglia al di fuori degli studi televisivi. Per ora, sono questi i nomi resi noti relativi all’ultima settimana de L’Eredità. E’ ovvio che seguiranno aggiornamenti.

L’Eredità: a che ora andrà in onda

L’Eredità sta per chiudere i battenti in vista della stagione estiva. Il conduttore, i partecipanti, il pubblico, hanno tutti bisogno di una pausa. Il programma tornerà, poi, salvo imprevisti, a settembre nelle case degli italiani. In quest’ultima settimana, quella che va dal 27 maggio al 2 giugno il programma andrà in onda poco prima della cena, alle 18.45, minuto prima, minuto dopo. Inoltre, va ricordato che il programma andrà in onda per tutta la settimana, tranne sabato. Chi sarà il vincitore di questa special edition finale? Lo scopriremo solo vivendo, e guardando il programma.

