Giordana Angi Instore: date e tappe del tour della finalista di Amici. Inizia una nuova vita per la cantante che da il via al nuovo tour che durerà un mese.

Ad un passo dalla vittoria di Amici, Giordana Angi inizia una nuova vita. Cantautrice di grande talento, Giordana Angi ha una voce fuori dai canoni e uno stile interpretativo personale ed unico, caratteristiche che ha dimostrato di possedere anche durante il suo percorso ad Amici.

Dalla TV passerà agli instore in tutta Italia che partiranno lunedì 27 maggio e attraverseranno tutta l’Italia fino all’incontro di Eboli del prossimo 10 luglio. Oltre un mese di instore per portare al suo pubblico “C A S A“, l’album uscito ormai un mese fa. Ecco tutte le date e le tappe degli instore di Giordana Angi.

Chiusa l’esperienza nella scuola di Amici, GIiordana partirà per un lungo instore tour che le permetterà di incontrare tutti i fan che l’hanno seguita e sostenuta in questi mesi a partire da Aprilia, la sua città, per poi fare tappa in tutte le principali città del nostro paese.

Queste tutte le date e le tappe:

27 maggio APRILIA MONDADORI via dei Lauri ore 16:30

28 maggio FROSINONE MONDADORI Via Aldo Moro ore 16:30

29 maggio MARCIANISE (CE) CC CAMPANIA ore 17:00

30 maggio MILANO MONDADORI p.zza Duomo ore 16:30

31 maggio RONCADELLE (BS) CC ELNÒS SHOPPING ore 18:00

1 giugno VERONA FELTRINELLI via Quattro Spade ore 15:00

2 giugno MODENA CC LA ROTONDA ore 17:00

4 giugno CASTENASO (BO) CC CENTRONOVA ore 18:00

5 giugno RAVENNA CC ESP ore 18:00

6 giugno TREVI (PG) CC PIAZZA UMBRA ore 17:30

7 giugno RENDE (CS) CC METROPOLIS ore 17:00

8 giugno MAIDA (CZ) CC DUE MARI ore 17:00

9 giugno RIZZICONI (RC) CC PORTO DEGLI ULIVI ore 17:30

11 giugno MISTERBIANCO (CT) CC CENTRO SICILIA ore 17:00

12 giugno MODICA (RG) CC LA FORTEZZA ore 17:30

13 giugno CASTROFILIPPO (AG) CC LE VIGNE ore 17:30

14 giugno PALERMO FELTRINELLI via Cavour ore 17:00

15 giugno LATINA FELTRINELLI via Diaz ore 15:00

16 giugno SETTIMO TORINESE (TO) SETTIMO CIELO RETAIL PARK ore 17:30

17 giugno GENOVA FELTRINELLI via Ceccardi ore 17:00

18 giugno CAMPI BISENZIO (FI) CC I GIGLI ore 17:30

19 giugno LIVORNO CC FONTI DEL CORALLO ore 18:00

20 giugno MASSA MONDADORI p.zza Bertagnini ore17:00

21 giugno PARMA CC EURO TORRI ore 18:00

23 giugno TARANTO CC PORTE DELLO JONIO ore 18:00

24 giugno MOLFETTA (BA) CC GRAN SHOPPING MOLFETTA ore 18:00

25 giugno MONTE SANT’ANGELO (FG) CC GARGANO ore 18:00

26 giugno BENEVENTO CC BUONVENTO ore 18:00

28 giugno VARESE VARESE DISCHI via Manzoni 3 ore 15:00

MONZA FELTRINELLI via Italia ore 18:00

30 giugno BIELLA CC GLI ORSI ore 18:00

2 luglio MESTRE FELTRINELLI CC Le Barche ore 17:00

3 luglio VILLESSE (GO) CC TIARE SHOPPING ore 18:00

6 luglio CASSINO (FR) CC GLI ARCHI ore 18:00

8 luglio SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) CC PORTOGRANDE ore 18:00

9 luglio SAN GIOVANNI TEATINO (CH) CC CENTRO D’ABRUZZO ore 18:00

10 luglio EBOLI (SA) CC LE BOLLE ore 19:00

12 luglio BARI FELTRINELLI via Melo ore 15:00

LECCE FELTRINELLI via Dei Templari ore 18:00

15 luglio CAGLIARI FELTRINELLI via Roma ore 18:00

“C A S A” è disponibile in formato Cd, LP vinile rosso in tutti i negozi e vinile bianco autografato in esclusiva per AMAZON.

Questi i brani contenuti in “C A S A”: “CHIEDO DI NON CHIEDERE”, “CASA”, “QUANTE VOLTE AD ASPETTARTI”, “QUESTA È VITA”, “NE RENONCE PAS” e “TI HO CREDUTO”, “TRA PARIGI E LOS ANGELES” e “GUARDARCI DENTRO”.

Nell’album è presente anche lo straordinario brano “FORMIDABLE” del cantautore belga STROMAE, l’unica cover che l’artista ha voluto inserire, perché molto legata al percorso fatto sul palco di Amici.