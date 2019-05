Vasco Rossi 2019, tour: brani e scaletta del concerto di Lignano Sabbiadoro oggi, 27 maggio 2019.

Vasco Rossi è pronto a stupire tutti i suoi fan tornando in concerto più forte e scatenato di prima. I biglietti per il tour di Vasco Rossi 2019 sono praticamente andati esauriti in pochissime ore e la data zero di Lignano Sabbiadoro di questa sera, 27 maggio 2019, dedicata essenzialmente al fanclub di Vasco Rossi, si prepara ad essere una vera e propria bomba live. Dopo il successo del Modena Park e del Vasco Non Stop Live Tour 2019, Vasco Rossi torna in concerto per sei date evento che sono una più bella dell’altro a San Siro. Il team del Komandante praticamente “prenderà la residenza a Milano” creando un altro momento storico nella sua carriera. Cerchiamo quindi di scoprire tutto il possibile sulla scaletta del concerto di Lignano Sabbiadoro di oggi 27 maggio 2019 di Vasco Rossi.

Vasco Rossi, brani in scaletta a Lignano Sabbiadoro

Sentendo il soundcheck 2019 di Vasco Rossi, si può presagire che nel concerto di Lignano Sabbiadoro ci saranno delle canzoni veramente storiche e fondamentali per tutti i fan di Vasco. Il fil rouge di questa serie di concerti, come ha dichiarato Vasco Rossi stesso, è che “qui si fa la storia” e proprio il brano omonimo non poteva mancare. Tornano poi brani storici come Mi Si Escludeva, Cosa Succede in città, Fegato fegato spappolato, Portatemi Dio, Domenica Lunatica e Ti Taglio la Gola. Come riporta Spettakolo.it ecco quali sono le canzoni di Vasco Rossi che sono state suonate da lui e dalla band durante il sound check e quindi potrebbero essere la scaletta ufficiale del Tour 2019 di Vasco Rossi e della data zero di Lignano Sabbiadoro.

Scaletta Vasco Rossi live Lignano Sabbiadoro 27 maggio 2019

Qui si fa la storia

Mi si escludeva

Buoni o cattivi

La verità

Quante volte

Cosa succede in città

Cosa vuoi da me

Vivere o niente

Fegato, fegato spappolato

Asilo “Republic”

La fine del millennio

Portatemi Dio

Gli spari sopra

C’è chi dice no

Se è vero o no

Io no

Domenica lunatica

Ti taglio la gola

Rewind

Come vorrei

La nostra relazione

Tango… (della gelosia)

Vivere

Senza parole

Sally

Vita spericolata

Canzone

Albachiara

