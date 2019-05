Elton John, Rocketman: cosa sapere sul cantante in vista dell’uscita del suo film biopic. Età, biografia, marito, figlie brani più famosi.

Esce domani, 29 maggio 2019, nelle sale cinematografiche Rocketman, il film biopic dedicato alla vita straordinaria di Elton John. La pellicola, distribuita da 20th Century Fox e diretta da Dexter Fletcher racconta la vita di Reginald Dwight. Un ragazzino che studiava pianoforte con la nonna e che, dopo aver superato dei rapporti difficili con i genitori, apre le ali e spicca il volo diventando Elton John. Tramutandosi, travestendosi, incantando il pubblico. Il film Rocketman mette così una sorta di metaforico punto alla straordinaria storia di Elton John. Vediamo allora insieme la biografia, l’età, il marito e i brani più famosi che ritroveremo nel film per arrivare preparati al cinema per vedere Rocketman.

Biografia Elton John: età, marito e figli

Diciamola tutta: nato Reginald Kenneth Dwight, classe 1947, oggi lo conosciamo tutti come Sir Elton Hercules John. Oggi Elton John ha 72 anni e finalmente il mondo cinematografico si è deciso a pubblicare un film biopic sulla sua vita. La sua carriera musicale è costellata da una marea di successi con oltre 400milioni di dischi venduti. Insieme Bernie Taupin, il suo autore di riferimento, hanno dato vita a migliaia di hit dal 1967 ad oggi. Inserito nella Rock And Roll Hall of Fame nel 1994, Elton John è anche stato fatto cavaliere dalla Regina Elisabetta II per i servigi resi alla musica e per l’attività benefica della sua Elton John AIDS Foundation.

Marito e figli di Elton John: chi è David Furnish

David James Furnish, classe 1962. È lui l’uomo che ha sposato Elton John, prima civilmente nel 2005 e poi a tutti gli effetti si sono uniti in matrimonio nel 2014. La coppia ha avuto poi due figli nati dalla stessa mamma surrogata: Zachary, nato in California il 25 dicembre del 2010, e Elijah, nato l’11 gennaio 2013.

Canzoni Elton John: i brani più belli di Rocketman

Tra i brani più famosi che ritroviamo anche nel film Rocketman ricordiamo:

Your Song

Rocket Man

Candle in the Wind (prima pensata per Marilyn Monroe, ma successivamente dedicata a Lady Diana nel 1997)

Goodbye Yellow Brick Road

Crocodile Rock

Tiny Dancer

Don’t Let the Sun Go Down on Me

Don’t Go Breaking My Heart

Sorry Seems To Be The Hardest Word

Sacrifice

Candle in the Wind

Ricordiamo poi che Elton John ha anche composto la colonna sonora del film di animazione Il Re Leone

Rocketman, il cast del film biopic su Elton John

Sono molti gli attori che prendono parte al film Rocketman dedicato ad Elton John, ma gli attori protagonisti sono:

Taron Egerton: Elton John

Jamie Bell: Bernie Taupin

Richard Madden: John Reid

Bryce Dallas Howard: Sheila Eileen

Gemma Jones: Ivy

Stephen Graham: Dick James

Jason Pennycooke: Wilson

Charlie Rowe: Ray Williams

Kit Connor: Elton John bambino

