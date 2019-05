Come saranno stati gli ascolti tv di lunedì 27 Maggio? Con tantissimi programmi imperdibili ed entusiasmanti, quale avrà prevalso sull’altro? Ecco tutto nel minimo dettaglio.

La puntata del Grande Fratello di ieri sera, lunedì 27 Maggio, è stata davvero imperdibile. Il famoso reality di Canale 5 condotto dalla bellissima Barbara D’Urso è riuscito, ancora una volta, a regalarci delle emozioni davvero grandissime. Tuttavia, però, il colosso di Mediaset ha dovuto scontrarsi, in termini televisivi ovviamente, con una certezza della concorrente Rai. In occasione delle elezioni europee 2019, infatti, su Rai Uno è andato in onda una puntata speciale di Porta a Porta. Dedicato per l’appunto alle elezioni. E ai suoi conseguenti elezioni. Ma non solo. Ovviamente, sono stati tanti altri gli appuntamenti imperdibili. Come saranno stati, quindi, gli ascolti televisivi con i rispettivi dati auditel? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

Ascolti Tv, lunedì 27 Maggio: tutti i dati auditel dei programmi di ieri sera

Come dicevamo quindi, su Rai Uno è andato in onda Porta a Porta-speciale elezioni. Mentre su Canale 5, l’ottava puntata del Grande Fratello. E non solo. Sia i restanti programmi Rai che Mediaset sono stati davvero unici ed incredibili. Vediamoli nel dettaglio. Su Rai Due è stato trasmesso Unici, il documentario basato sulla storia del grande cantautore napoletana Edoardo Bennato. E su Rai Tre, invece, il film Il Matrimonio che Vorrei. Altrettanto interessanti i programmi Mediaset. Su Rete Quattro, infatti, è andata in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica. Anch’essa dedicata alle elezioni, ai suoi risultati. E non solo. Tantissimi, infatti, sono stati gli argomenti affrontati da Nicola Porro. Ed, infine, su Italia Uno è stato trasmesso, invece, Il Pianete delle Scimmie. Ebbene. Con tutti questi programmi interessanti, quale avrà prevalso sugli altri? Ancora una volta il Grande Fratello ha registrato un successo. Barbara D’urso ha conquistato, infatti, il 22,4% di share. Ma vediamo nel dettaglio tutti gli altri dati auditel. Porta a Porta ha totalizzato l‘11,6% di share. Edoardo Bennato il 3,83%. Ed, infine, il film di Rai Tre il 5,45%. Niente male gli ascolti Mediaset. Quarta Repubblica ha totalizzato il 4,10% di share. Ed, infine, Il Pianeta delle Scimmie il 5,71%.