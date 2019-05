Pamela Prati a Chi l’ha Visto: l’indiscrezione che scatena le polemiche. Dagospia annuncia che mercoledì la Prati sarà ospite della Sciarelli.

Il caso Pamela Prati – Mark Caltagirone non vede ancora una fine. Anzi, continua ad alimentare polemiche. L’ultimo colpo di scena arriva da Dagospia che ha lanciato una bomba: Pamela Prati sarà ospite a Chi l’ha Visto dalla Sciarelli che, probabilmente per una questione di ascolti, parlerà di truffe online. Ma il web si chiede il motivo di questa ospitata, considerando anche l’ultima confessione di Pamela Perricciolo che ha confessato la complicità della Prati, dichiarando che si trattasse di un accordo tra le tre donne coinvolte in questa vicenda.

Pamela Prati a Chi l’ha Visto

Sabato scorso Pamela ha confessato in lacrime a Verissimo che Mark Caltagirone non esiste e di essere stata vittima di un complotto pianificato alle sue spalle e di essere stata plagiata dalle sue due agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Quest’ultima, nella serata di ieri, ha però smentito le parole della Prati dichiarandola complice del piano. Donna Pamela, oltre a spifferare i compensi, sbugiarda la Prati svelando che era proprio lei a gestire l’account di Mark Caltagirone. Dunque nessun plagio, ma un raggiro che metteva d’accordo tutte e tre le donne della Aicos.

Insomma, il caso Prati-Caltagirone non smette di stupire. Motivo per cui, domani sera Pamela sarà ospite della Sciarelli a Chi l’ha Visto.

L’argomento che si affronterà sarà quello dei meccanismi delle truffe online. Ma il popolo del web insorge e accusa la Rai di voler fare ascolti con questa vicenda, così come quelli da record registrati da Domenica Live, Verissimo e Live – Non è la D’Urso. Inoltre, l’ospitata della Prati non farebbe altro che alimentare un fuoco che meriterebbe di essere spento.