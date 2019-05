GF, Gennaro parla con Francesca di Taylor Mega: parole che spiazzano. Francesca è curiosa di sapere cosa pensa Gennaro della bella Taylor.

Puntata movimentata quella di ieri per i due concorrenti, Francesca de Andrè e Gennaro Lillio. I due gieffini sono stati tutta la settimana a provocarsi e stuzzicarsi, senza mai cedere dato che Francesca non aveva ancora avuto il confronto con il suo fidanzato Giorgio Tambellini circa il presunto tradimento di lui. Tradimento poi confessato ieri sera durante la diretta del Grande Fratello. Nel frattempo, Gennaro incontra suo fratello gemello e legge una lettera della sua sorellastra. Insomma, tantissime emozioni contrastanti per i due concorrenti generate anche dall’ingresso dell’esuberante Taylor Mega.

Grande Fratello, Gennaro parla con Francesca di Taylor Mega

Recentemente, Gennaro Lillio si era espresso sulla bella Taylor Mega apprezzando la sua bellezza e le sue forme. Dunque, non è rimasto del tutto indifferente al suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Così come Francesca de Andrè, che questa mattina era curiosa di sapere cosa pensasse il modello partenopeo di Taylor: “è mosciettona, è lenta“. Francesca sussurra qualcosa a bassa voce e Gennaro esclama: “Ma non puoi dire che è una brutta ragazza“.

Insomma, un chiaro segnale che probabilmente non è rimasta indifferente all’ingresso della bionda esplosiva, nonostante le provocazioni in diretta di Barbara d’Urso a cui la de Andrè ha risposto: “Barbara, meno male che mi vuoi bene. Mi stai massacrando stasera. A me le donne piacciono, non sono per niente contrariata dall’ingresso di Taylor”.