Fabio Fazio passa a Rai Due e cambiano il suo stipendio ed il budget che la produzione metterà a disposizione del programma.

Fabio Fazio passerà a Rai Due. E’ questa la notizia che circola sul web nelle ultime ore. Una notizia che ha lasciato tutti di stucco, sì, ma che in fin dei conti non prelude ad alcun cambiamento epocale. Fazio resterà in Rai, a dispetto di quanto si ipotizzava o meglio di quanto avrebbe potuto fare. Già, perché il suo contratto prevedeva un compenso fino al 2021 e avrebbe anche potuto intascarsi i soldi e lasciare la conduzione dei programmi Rai. Non è stato così. Fabio Fazio ha deciso di accettare il nuovo incarico propostogli dal direttore della Rete, Carlo Freccero, ed andrà dunque avanti con la conduzione di un programma su Rai Due, lasciando Rai Uno.

Fabio Fazio: stipendio, riduzione budget e offerta per il passaggio a Rai Due

Nella serata di martedì 28 maggio, Fabio Fazio è stato protagonista di un incontro all’UniTre Torino, Università della terza età. Con lui c’era anche Luciana Littizzetto e il direttore di rete, Carlo Freccero. E’ dopo quell’incontro che si è saputo dell’ufficialità del passaggio di Fazio a Rai Due. Come ha spiegato il direttore, al conduttore è stato proposto il passaggio ad un’altra rete con relativa riduzione dello stipendio e tagli del budget complessivo.

Queste le parole del direttore, Carlo Freccero: “Il mio mandato era di convincere Fazio a venire su Rai2, dal momento che lui ha un contratto che lo lega a Rai1 fino al 2021 e dunque se non fosse stato d’accordo avrebbe potuto benissimo girare i tacchi”. Beh, a quanto pare, Fabio Fazio era allettato dall’offerta di Freccero. Ad ora, si può dire sia una decisione ufficiale. Fabio Fazio rimarrà in Rai.

Freccero ha concluso: “Che tempo che fa continuerà ad essere un programma d’informazione ma ho anche chiesto che all’interno sia prevista una parte di satira e di intrattenimento”.

