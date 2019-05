Chi è Kokeshi, nome d’arte di Karen Rebecca Casiraghi: età e carriera della youtuber che ha rubato il cuore a Fabio Rovazzi.

Bellissima e dai capelli blu chiaro, Karen Rebecca Casiraghi è una delle youtuber più amate del momento. Conosciuta col nome d’arte di Kokeshi, è nata a Verona nel 1994. Appassionata di video e fotografia sin da piccola, Karen è diventata popolare su Youtube dal 2016 in poi. Scopriamo qualcosa in più sulla nuova fiamma del cantante e video maker Fabio Rovazzi.

Chi è la youtuber Kokeshi: tutto sulla nuova fiamma di Rovazzi

Kokeshi si trasferisce a Roma dopo gli studi, ed è proprio nella capitale che inizia la sua carriera sul web. Apre il suo canale Youtube già nel 2009, ma è dal 2016 che la sua popolarità è diventata importante: merito dei suoi video dedicati al mondo della sigaretta elettronica. Il successo cresce sempre più e in poco tempo per Kokeshi aumenta la visibilità e i followers di Instagram. Anche se , non tutti hanno belle parole della youtuber. Molte criticano riguardano il suo carattere, spesso provocante e irriverente. Ma la youtuber continua a conquistare tutti con i suoi video, che spaziano tra vari argomenti. Per la ragazza una serie di straordinari successi, come la collaborazione con creators come Amedeo Preziosi. Dal 2018, fa parte di Newtopia, l’agenzia di Fedez.

Se vi state chiedendo il perché del suo nome d’arte, eccovi la risposta: Kokeshi è il termine giapponese con cui si definiscono le bambole di legno fatte a mano, dal corpo cilindrico e la testa tonda. Insomma, originale anche nel nome, non solo nel look! Se volete seguirla su Instagram, ecco una foto postata da Karen sul suo profilo ufficiale:

Non si sa molto del passato sentimentale di Karen, ma si sa molto sul suo presente! La youtuber è infatti la nuova fidanzata di Fabio Rovazzi. Un notizia fresca fresca, lanciata da Chi e ufficializzata dal cantante sui social. I due erano amici da anni, ma la scintilla è scattata quando entrambi sono tornati single. Quando si dice: è destino!