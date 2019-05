Nella puntata odierna di Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo è Giorgio Alfieri, ex prodigio calcistico ed ex tronista di Uomini e Donne.

Anche oggi, martedì 29 Maggio, è andata in onda una nuova puntata di Vieni da Me. Lo show condotto da Caterina Balivo e giunto all’ultima settimana di messa in onda, continua a riscuotere un notevole successo. Tanto che è, ormai, arrivata la notizia di una seconda edizione che partirà, per l’appunto, a Settembre 2019. Ospite della puntata odierna è stato Giorgio Alfieri, ex calciatore ed ex tronista di Uomini e Donne. Intervistato dalla padrona di casa, il bell’Alfieri si è completamente confessato a 360°. Parlando, quindi, di diversi argomenti. A partire dalla sua esperienza nel famoso dating show di Canale 5. Fino al periodo ‘buio’, avvenuto in seguito alla sua separazione.

Per ulteriori news su Vieni da Me, tutte le imperdibili interviste, gli ospiti ed, infine, per restare sempre aggiornati in tempo reale su Catarina Balivo –> clicca qui

Vieni da Me, Giorgio Alfieri si racconta a Caterina Balivo

È stata una lunga e toccante intervista quella di Giorgio Alfieri nella puntata odierna di Vieni da Me. Come dicevamo precedentemente, infatti, sono stati tantissimi gli argomenti trattati ed affrontati. In primis, la sua esperienza a Uomini e Donne. Ed, in particolare, alla sua ex moglie Martina Luciani, nonché madre di sua figlia Asia. Impossibile, però, non fare riferimento al periodo difficile che l’ex prodigio ha vissuto subito dopo la sua separazione, avvenuta nel 2014. “Mi ha destabilizzato”, esordisce Giorgio. Ma non solo. Perché, stando a quanto riferito in diretta, l’ex tronista avrebbe avuto dei problemi con i fisco. “Non potevo essere pagato perché i miei soldi servivano per pagarmi i debiti”, confessa a malincuore. Purtroppo questo è il prezzo da pagare per chi, in giovane età, è famoso e ricco. Fortunatamente, però, Giorgio è riuscito ad uscirne. Merito, soprattutto, della sua piccola.