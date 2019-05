Fabio Rovazzi ritrova l’amore: ecco la youtuber che gli ha rubato il cuore. Il cantante ha una nuova fidanzata, dopo la fine della sua storia con la modella Karina.

Nuovo amore per Fabio Rovazzi. Dopo la rottura con la fidanzata storica Karina Bezhenar, con cui aveva una relazione dal 2016, il cantante ha ritrovato il sorriso grazie a una nuova donna. A rivelarlo è il settimanale Chi, che l’ha beccato in compagnia della nuova fiamma. Di chi si tratta? Di Karen Rebecca Casiraghi, per tutti la youtuber Kokeshi. Scopriamo qualcosa in più sulla nuovissima love story.

Per tutte le ultime news su Fabio Rovazzi e la sua nuova fidanzata CLICCA QUI

Fabio Rovazzi ritrova l’amore: è la youtuber Kokeshi la sua nuova fiamma

Ebbene si, Fabio Rovazzi ha già un nuovo amore. La storia con la sua ex, la modella Karina Bezhenar, è finita da poco, ma pare che nel cuore del cantante ci sia già un’altra donna. Non sconosciuta al mondo del web, in particolare di Youtube. Si tratta di Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi. I due si sono mostrati per la prima volta in pubblico, ufficializzando la loro storia. Che però, come ci tiene a precisare Rovazzi sulle pagine di Chi, è iniziato dopo la rottura con Karina. Nessun tradimento insomma. Anche se Fabio e la youtuber si conoscevano già da anni, tra di loro c’era solo un’amicizia. Che si è trasformata in altro solo quando entrambi sono diventati single. Ma adesso i due non si nascondono più. A tal punto che il cantante ha postato una foto con la sua nuova fidanzata sul suo profilo di Instagram:

Teneri e abbracciati, i due sembrano essere più innamorati che mai. E poi si sa, ormai i social sono lo specchio della verità Più ufficiale di così? Tanti auguri alla neo coppia!