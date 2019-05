La showgirl Belen Rodriguez ha pubblicato, poco fa, un’Instagram story davvero stupefacente: con l’inquadratura dall’alto, l’argentina mostra la scollatura.

È una delle donne più belle ed affascinanti nello spettacolo italiano. Giunta in Italia moltissimi anni fa, Belen Rodriguez è riuscita a conquistare un posto nella moda e nella televisione senza mai uscirne più. Allo stato reale dei fatti, infatti, la bella argentina è una delle showgirl più richieste in diversi programmi televisivi. E, nonostante dopo l’esperienza a Colorado Cafe non sia più presente in televisione, Belen sa come farsi notare sui social. Su Instagram, ad esempio, è una vera e propria reginetta. E non si stanca mai di pubblicare e condividere, con i suoi numerosi ed accaniti fan, foto o video davvero strabilianti. Così come quello di poco fa.

Belen Rodriguez, inquadratura mozzafiato: lo scatto infiamma Instagram

Una cosa è certa: Belen Rodriguez vive uno dei più belli e felici periodi della sua vita. Dal punto di vista lavorativo, il suo successo è, ormai, acclarato. Altrettanto in ambito sentimentale. La storia d’amore con Stefano De Martino procede. E procede, soprattutto, a gonfie vele. Lo si vede dai suoi occhi, dal suo viso, dalle sue espressioni. Belen prima era bellissima. Ma adesso lo è ancora di più. Lo si percepisce ad occhio nudo. Così come in questa storia pubblicata poco fa su Instagram. L’argentina è, evidentemente, sul set di un nuovo shooting fotografico. Pronta, quindi, a lasciarsi immortalare in tutta la sua bellezza e magnificenza. Tuttavia, però, prima di sottoporsi al servizio fotografico, la showgirl si riprende con il suo telefonino. Beh, l’inquadratura dall’alto mostra davvero troppo. La scollatura è davvero mozzafiato, c’è poco da dire. Peccato non poter leggere i commenti. Ma siamo certi che, ancora una volta, il successo è assicurato.