Caso Pamela Prati, Pamela Perricciolo si difende: ecco chi è il ‘finto figlio’ di Mark Caltagirone. L’agente ha raccontato la sua verità a FanPage.

Pensavate che fosse finita lì, alla confessione di Pamela Prati a Verissimo? Vi sbagliavate di grosso. La telenovela del momento continua, e si arricchisce sempre più di particolari inquietanti. L’attenzione, negli ultimi giorni, si è spostata sui bambini, “utilizzati” come figli del fantomatico Mark Caltagirone. Ebbene, questa sera a Live-Non è la D’Urso ci sarà la vera mamma del presunto figlio di Mark Catagirone, Sebastian, per fare maggiore chiarezza sulla vicenda. Nel frattempo, però, Pamela Petricciolo si difende, svelando la sua verità sul bambino. Ecco cosa ha raccontato a FanPage.

Caso Pamela Prati, parla Pamela Perricciolo: il finto figlio’ di Mark Caltagirone iscritto all’agenzia

Pamela Perricciolo torna a parlare. Intervistata da FanPage, Donna Pamela dice la sua su un altro importantissimo dettaglio del “caso Pamela Prati”. Si tratta della storia di Sebastian, il bambino “scelto” per il ruolo del finto figlio adottivo italo-spagnolo di Mark Caltagirone. In attesa di sentire cosa racconterà la vera mamma di Sebastian a Barbara D’Urso, la Petricciolo si difende raccontando la sua verità. Secondo la donna, il bambino era regolarmente iscritto alla sua agenzia e “sapeva che avrebbe dovuto interpretare il ruolo del figlio di un imprenditore”. Insomma, secondo la Perricciolo la famiglia di Sebastian era al corrente di tutto: il padre avrebbe accompagnato il bambino ai vari provini per accedere alla Aicos Management. Ma la madre del bambino, che è in realtà romano, dichiara un’altra versione: la famiglia sapeva che Sebastian avrebbe dovuto interpretare un ruolo in una fiction e non nella storia di Pamela Prati. Dove sarà la verità? Non ci resta che attendere la puntata di Live-Non è la D’Urso di questa sera , 29 maggio 2019, per le ultime novità.