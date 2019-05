Uomini e Donne, oggi in diretta la scelta di Angela Nasti tra Alessio o Luca? Oggi sapremo con chi la tronista deciderà di uscire dal programma.

Oggi, 29 maggio 2019, è andata in onda la prima delle tre scelte di questa stagione di Uomini e Donne. La prima sarà Angela Nasti, sorella della nota influencer Chiara Nasti. La bella napoletana dovrà decidere con chi tra i corteggiatori Luca Daffrè e Alessio Campoli uscirà dalla trasmissione, per iniziare una storia a telecamere spente. Due corteggiatori completamente opposti, quelli della Nasti. Che oggi si ritroveranno faccia a faccia con la tronista. Su chi dei due cadrà la cascata di petali rossi? Ecco alcuni pronostici!

Angela Nasti scegli Alessio Campoli

Angela Nasti ha deciso chi sarà il compagno della sua vita e dopo aver chiamato subito Luca Daffré gli ha detto che grazie ad una sua lettera in cui lui le diceva di scegliera la sua strada, Angela gli dice che non è lui la scelta. A sorpresa quindi Angela Nasti scegli Alessio Campoli

La scelta di Angela: Alessio a sorpresa al posto di Luca

Luca Daffré o Alessio Campoli, questo era il dilemma. Il pubblico di Uomini e Donne se lo è chiesto lungamente. Chi sarà la scelta della tronista Angela Nasti? La risposta non è stata così scontata. Il percorso sul trono della bella napoletana, infatti, non è stato sempre lineare. Se all’inizio in favoritissimo sembrava Luca, è con Alessio che, negli ultimi tempi, Angela sembra aver creato un feeling particolare. E anche se, per quanto riguarda l’aspetto fisico, il bel Daffrè non sembra avere rivali, il romano è riuscito, col suo carattere schietto e spontaneo, ad insinuarsi nei pensieri della tronista.

La altre scelte andranno in onda Mercoledì 29 Maggio, Giovedì 30 Maggio e Venerdì 31 Maggio. Scelte esclusivamente in diretta! Ebbene si, niente più spoiler o anticipazioni: tutti scopriranno oggi chi sarà riuscito a rubare il cuore della bellissima partenopea. Tutti sintonizzati su Canale 5, ore 14.25: è tempo di emozionarsi!

