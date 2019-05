Spiacevole episodio per Alessia Marcuzzi, la famosa e bella conduttrice è stata duramente presa di mira su Instagram: ecco perché.

È sempre stata una delle conduttrici più amate e desiderata della televisione italiana. Seppure il suo debutto nel mondo dello spettacolo sia avvenuto in età piuttosto giovane, Alessia Marcuzzi sa saputo mantenere, in tutti questi anni, un notevole successo. Tanto che attualmente, come dicevamo, è senza alcun dubbio una delle conduttrici più apprezzate ed acclamate da numerosi programmi televisivi. Non a caso, i maggior show di successo, a partire dai reality, sono guidati proprio da lei. Tuttavia, però, come in tutte le cose, c’è chi non l’apprezza affatto. E non perde mai occasione per esprimere il proprio dissenso apertamente. Come accaduto poco fa su Instagram.

Alessia Marcuzzi presa di mira: ecco cosa non è piaciuto su Instagram

Il punto di forza del successo di Alessia Marcuzzi è proprio questo. Oltre che, ovviamente, l’innata bellezza, anche la spiccata simpatia ed autoironia. Lo testimoniano i numerosi scatti divertenti e simpatici che la conduttrice de Le Iene show spesso pubblica su Instagram. Così come quello pubblicato poco fa. Nello scatto in questione, riproposto anche in alto, Alessia condivide un dolcissimo e bellissimo primo piano. Nonostante non sia sorridente, com’è solita mostrarsi, la foto è piaciuta davvero a tantissimi suoi followers. Tuttavia, però, c’è chi avuto da ridire sullo scatto. E ha pensato bene di prenderla di mira. L’utente in questione, infatti, scrive: “Non ti sei stancata di fare queste foto?! Se mettessi un po’ di contenuto, la tua immagine ne gioverebbe”. Ecco. È proprio questa la critica che viene mossa nei confronti della bella conduttrice. Critica a cui, ovviamente, Alessia ha voluto non rispondere. Evidentemente per lei non ne vale assolutamente la pena.