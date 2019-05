Ascolti Tv mercoledì 29 maggio: Live Non è la D’Urso domina con il 19% di share.

Anche ieri sera Barbara D’Urso è stata vincitrice dei dati auditel: numeri a dir poco notevoli per la conduttrice di Mediaset. Nella diretta di ieri sera, mercoledì 29 maggio 2019, in Live Non è la D’Urso il tema principale è stato ancora la questione del matrimonio finto tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. La D’urso ha raccolto tutti i telespettatori curiosi di conoscere ancora dettagli sullo sposo fantasma e su tutto ciò che c’è intorno: 3,2 milioni di media spettatori ed il 19% di share per l’undicesima puntata. Un numero da paura per la conduttrice di Pomeriggio Cinque, Grande Fratello e Live Non è la D’Urso che sta riempendo sempre di più le case degli italiani con le sue trasmissioni. Vediamo come sono andati gli ascolti tv degli altri programmi andati in onda il 29 maggio 2019.

Ascolti Tv mercoledì 29 maggio: Live Non è la D’Urso domina con il 19% di share, gli altri programmi

Come sono andati i dati di ascolto degli altri programmi televisivi? Mercoledì 29 maggio 2019 su Rai Uno è andato in onda il film “Nemiche per la pelle” ed ha conquistato 2,8 milioni ed il 12% di share. Su TV8 è stata trasmessa la finale di Europa League che ha visto contendere il trofeo di Baku a Chelsea ed Arsenal: la partita è stata vista da 2,6 milioni di telespettatori ed ha avuto il 10,4 % di share. Su Rai 3 “Chi l’ha visto” ha conquistato 2,1 milioni ed il 9,9% di share. Rete 4 con “Freedom oltre il confine” 4,9% di share e su La7 “Lawrence d’Arabia” con il 2,4%. Sul Nove “Una bugia di troppo” ha raggiunto l’1,5% di share.

