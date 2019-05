Prima della scelta di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne, la bella tronista torinese scrive una lunga e commovente lettera per il magazine del programma.

Ormai ci siamo. Uomini e Donne è giunto alle battute d’arresto. E se ieri, mercoledì 29 Maggio, abbiamo assistito alla romantica scelta di Angela Nasti. In questi giorni assisteremo alla scelta di Andrea Zelletta (prevista per oggi 30 Maggio) e di Giulia Cavaglia. È proprio quest’ultima, prima di poter sceglier l’uomo della sua vita, a scrivere una commovente e toccante lettera per Uomini e Donne Magazine. Passata la sua esperienza in villa con i suoi corteggiatori, la giovane Cavaglia racconta le sue emozioni e sensazioni prima della scelta. Vediamo nel dettaglio cosa dichiara.

Uomini e Donne, Giulia scrive una commovente lettera

Giulia Cavaglia domani, venerdì 31 Maggio, sceglierà chi tra, Manuel e Giulio, potrà essere l’uomo della sua vita. Tuttavia, prima ancora di questo particolare ed emozionante momento, la bella torinese scrive una lunga e commovente lettera per il famoso magazine del programma. Giulia si dice di essere pronta ad affrontare questo momento. E di non vedere l’ora, soprattutto, di poter convivere questo momento con la persona che sceglierà. E, soprattutto, di poter vivere questa storia tanto desiderata e voluta. Ovviamente, c’è tutto il rischio che possa beccarsi un bel ‘no’. Ma anche in questo caso Giulia sa cosa fare. “Ho la consapevolezza di aver vissuto questa esperienza al massimo”, dichiara. Ma chi sceglierà, quindi? Ovviamente, non ha potuto svelare nulla al riguardo. Ma leggendo le sue parole, la torinese è più che convinta della sua scelta. “Ho capito di cosa ho bisogno”, scrive. Insomma, non resta che farle un grandissimo in bocca al lupo.