Dopo la fine della Serie A, Diletta Leotta va in vacanza: l’Instagram story pubblicata poco fa evidenza una scollatura da capogiro.

Ebbene si. Diletta Leotta è in vacanza. Terminati tutti i suoi impegni lavorativi, è più che giusto che la bella conduttrice si goda una sana e meritata vacanza. Lo testimoniano alcune stories che la siciliana ha ‘postato’ durante la giornata di oggi su Instagram. Come sappiamo, Diletta è davvero molto attiva sui social network. E proprio per questo, quindi, non perde mai occasione di condividere con i suoi numerosi, perché vi assicuriamo che ne sono davvero tantissimi, fan momenti della sua vita lavorativa e quotidiana. Ma vediamo nel dettaglio il video pubblicato poco fa.

Diletta Leotta in vacanza: il costume scollato fa impazzire i fan

Terminata la Serie A, Diletta Leotta è pronta a godersi questi momenti di relax. E così ha fatto la valigia. Ed è partita. Non si dove sia andata la bella conduttrice. Ma, stando a quanto mostrato dai video su Instagram, sembra che sia una località di mare. Pochi istanti fa, infatti, la sinuosa siciliana ha pubblicato un’Instagram story davvero molto particolare. Se ieri, infatti, si è mostrata ‘nuda’ e coperta con una foglia per una compagna pubblicitaria, oggi Diletta si mostra in costume. È in piscina in compagnia di un amico e, tra un sorriso mozzafiato e l’altro, si mostra nella sua totale bellezza. Tuttavia, però, siamo certi che gli occhi dei suoi più accaniti e affezionati fan siano caduti su ben altro. La siciliana, infatti, nell’inquadrarsi, mostra il suo costume a fascia di color azzurro. Che, a sua volta, evidenzia la sua scollatura da capogiro. È un vero peccato non poter leggere i commenti, dal momento che la modalità ‘stories’ non lo consente. Ma siamo certi che, come sempre, sarà stato un vero e proprio successo.