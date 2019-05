A “Uomini e Donne” si è concluso il primo dei tre percorsi tanto seguiti: a poche ore dalla scelta però il corteggiatore Luca Daffrè in lacrime si sfoga.

Nella puntata in diretta trasmessa oggi di “Uomini e Donne”, abbiamo visto la prima delle tre scelte tanto attese. Stiamo parlando della decisione presa dalla giovane tronista Angela nasti, sorella della nota influencer Chiara, che ha preferito Alessio Campoli a Luca Daffrè. Una scelta inaspettata dalla maggior parte dei fan del programma che erano ormai certi che la tronista scegliesse Luca. Sicuramente il motivo è dovuto al loro incredibile percorso e alla pressante voglia della tronista di volere per se il giovane corteggiatore. Tuttavia, come rivelato anche dalla Nasti, i suoi comportamenti delle ultime esterne l’hanno fatta molto pensare. Fino ad arrivare poi a scegliere l’altra persona che invece le è stata accanto senza mai abbandonarla nel momento del bisogno. Nelle ultime ore però il sito “Wittytv” ha pubblicato un video sfogo del corteggiatore che, in lacrime, racconta il suo punto di vista dopo la scelta.

Uomini e Donne, Luca Daffrè scoppia in lacrime: la reazione dopo la scelta

Luca Daffrè, dopo la scelta, si sfoga e rilascia una forte dichiarazione alla redazione del programma che l’ha ospitato in queste due settimane di “corteggiamento”. Il corteggiatore si definisce deluso di non arrivare alle persone come lui vorrebbe ed è stanco di essere visto come “il bello che non balla”. Parole che il giovane dichiara mentre è in preda ad un duro sfogo che lo ritrae visibilmente scosso e soprattutto in lacrime. Proprio per questo motivo Daffrè si chiede se veramente prima o poi riuscirà a trovare la persona che andrà oltre scoprendo ciò che lui è veramente. Nella scelta di Angela però, continua Luca, ci sperava davvero. Ci ha messo tutto se stesso e credeva finalmente di aver trovato la ragazza giusta. Nonostante la scelta però, Luca non si sente preso in giro anzi, ringrazia la tronista comunque per averlo fatto cambiare caratterialmente.