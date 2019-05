Belen Rodriguez si mostra nelle storie Instagram: piccolo incidente con l’abito, prima cade la bretella e poi tutto il resto. Così, rimane praticamente scoperta…

Belen Rodriguez ci fa sapere, tramite il suo profilo Instagram, di essere impegnata con uno shooting abbastanza impegnativo con abiti da sposa. Sembra una dea. Una dea di una bellezza ineguagliabile. A prescindere da ogni commento, da ogni valutazione, pregiudizio: in questo shooting, Belen ha veramente rasentato la perfezione. Linee sinuose, corpo scolpito, marmoreo, ed una femminilità espressa senza alcun tipo di volgarità.

Belen Rodriguez e l”incidente’ con la bretella

Negli shooting, si sa, bisogna un po’ stuzzicare la fantasia del fotografo e soprattutto quella dei potenziali clienti che sfoglieranno gli album per acquistare gli abiti. Per questo, con una abilità che ha sviluppato in anni ed anni di lavori fotografici, Belen ‘gioca’ un po’ con la bretella del vestito. Una sorta di finto ‘incidente’, se così lo vogliamo chiamare, che di sicuro non farà dispiacere nessuno.

Ecco, questo è solo l’inizio di un video che poi diventa bollente. Già, perché dopo la bretella, cade l’intero vestito e Belen rimane praticamente scoperta:

Insomma, Belen Rodriguez si mostra in abiti da sposa ed è di una bellezza fuori dal normale. Ma ci pensate… proprio abiti da sposa? Proprio in un momento come questo in cui si susseguono voci e voci di un ipotetico nuovo matrimonio con Stefano De Martino. Probabilmente, la bella showgirl avrà approfittato per specchiarsi e vedere come le sta quel bianco che rimanda la mente a dei ricordi indelebili: quelli del suo matrimonio, il primo con Stefano.

Belen, Stefano e Santiago: tutto è bene quel che finisce bene

Li guardiamo spesso nelle storie Instagram: quanto sono carini tutti e tre? Giocano, ridono, si divertono. Sempre in viaggio, tra le meraviglie del mondo. Ma la vera meraviglia è quella che hanno messo su tutti e tre: una famiglia splendida che si riunisce dopo un momento di crisi. Certo, i matrimoni finiscono. Finisce l’amore. Finisce anche la vita. Ma tornare ad amarsi dopo un periodo in cui si è stati lontani, forse, non ha prezzo. Soprattutto quando la coppia si arricchisce di un figlio stupendo come Santiago.

