Continua il caso Pamela Prati: a distanza di giorni a parlare è Carlo Taormina, ex avvocato della showgirl, vediamo cosa dichiara.

Il caso Pamela Prati continua a tenere banco. E così, dopo la prima confessione di Eliana Michelazzo a Live, la rivelazione della showgirl a Verisismo ed, infine, la confessione di Pamela Perricciolo a Il Fatto Quotidiano, a parlare adesso è Carlo Taormina, ex avvocato della showgirl del Bagaglino. In un’intervista ad ‘Iceberg Lombardia’, trasmissione serale in onda su Telelombardia, il legale si lascia andare a delle incredibili rivelazioni sulla Prati. E, soprattutto, sulla questione. Vediamo le sue dichiarazioni nel minimo dettaglio.

Caso Pamela Prati: le rivelazioni di Carlo Taormina

Non è assolutamente la prima volta che Carlo Taormina parla del caso Pamela Prati. Prima ancora di intervenire nel corso della trasmissione sera in onda su Telelombardia, l’avvocato aveva parlato anche a RaiRadio 1. Tuttavia, però, le dichiarazioni fatte nella trasmissione televisiva sono davvero incredibili e sorprendenti. Stando a quanto riportato dall’avvocato, Pamela Prati era cosciente che il suo fantomatico futuro marito Marco Caltagirone non esisteva. Anche durante un loro incontro, alla domanda di mostrargli una foto dell’uomo, l’avvocato non aveva ricevuto alcuna risposta positiva. Ma non solo. Perché, stando sempre alle sue parole, sembrerebbe che Prati e company gli avessero fatto delle richieste precise. “Volevano che andassi dalla D’Urso a dire che Caltagirone esisteva”, continua Taormina. In particolare, l’ex legale confermerebbe che questa richiesta sia stata fatta dalla Prati in prima persona. Proprio per questo motivo, quindi, l’ex legale ha le idee precise sulla questione. E, soprattutto, su Pamela. “A me è sembrata molto lucida”, conclude. Negando, quindi, la confessione della showgirl di essere stata raggirata.