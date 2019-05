Giulia De Lellis ha scritto un libro che dove uscire nei prossimi giorni. Tuttavia la data è stata rimandata e il motivo sembra riguardare Andrea Damante.

La bella Giulia De Lellis è ormai sulla cresta dell’onda. Dopo la sua esperienza come ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata una delle icone più seguite sui social. Il suo profilo Instagram ha infatti raggiunto ormai ben 4 milioni di follower, un numero davvero impressionante. La belle Giulia è riuscita a far innamorare tutti dopo la sua piccola esperienza nel programma di dating show della De Filippi. Grazie inoltre alla trasmissione, la De Lellis ha conosciuto l’uomo con cui l’abbiamo vista insieme fino a qualche giorno fa. Dopo una rottura sofferta infatti, la coppia era ritornata insieme. Come lo mostrano anche le foto presenti sui social dei due che si scambiano selfie al Coachella Festival. Tuttavia, qualche giorno fa la giovane ha chiarito tutti i dubbi, rispondendo ad alcune domande nelle storie. La modella e influencer ha infatti dichiarato che il tempo della sua storia con Andrea Damante è finito. Al contempo Giulia però ha dichiarato la stessa cosa per il giovane cantante Irama, per cui prova ancora stima e affetto. Tuttavia la giovane influencer aveva in programma di far uscire il suo libro nei prossimi giorni ma secondo il settimanale “Spy” la data è stata posticipata. Centrerebbe una delle sue “vecchie fiamme”.

Giulia De Lellis libro, uscita posticipata: il motivo sembra clamoroso

L’uscita del libro di Giulia De Lellis era ormai agli sgoccioli. Tuttavia la data è stata posticipata. A rivelarlo è stato il settimanale “Spy” che ha anticipato l’indiscrezione riguardo il motivo scatenante. A quanto pare Giulia deve rivedere il suo capitolo su una delle sue vecchie fiamme: Andre Damante. Sempre secondo il giornale, la causa sarebbe un riavvicinamento tra lei e il giovane cantante Irama. Un clamoroso retroscena che fa pensare e confondere tutti, visto che stesso l’influencer pochi giorni fa aveva chiarito che tra lei e i due giovani ex, non c’era più nulla se non un buon rapporto che ancora li lega.