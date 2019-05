Meteo weekend sabato 1 e domenica 2 giugno: a quanto pare l’estate tanto attesa non tarderà ancora di più ad arrivare. Scopriamo però insieme dove.

Per gli amanti dell’estate e del caldo, non disperate perché è molto vicina. Il meteo di questo weekend preannuncia infatti l’arrivo dei primi giorni d’estate. Dopo un mese ricco di piogge e tempo altalenante, finalmente arrivano giornate soleggiate e dal clima estivo. Le previsioni Meteo del mese di giugno si prospettano difatti anche abbastanza “buone”. Troveremo infatti le prime temperature alte che arriveranno a 30 gradi. Tuttavia questo idillio non è riservato purtroppo a tutte le regioni. Il meteo infatti anticipa un divisione tra Nord e Sud. Scopriamo insieme quindi chi godrà di questo caldo e chi ancora avrà qualche giorno di pioggia.

Meteo weekend sabato 1 e domenica 2 giugno: arriva l’estate, ecco le regioni interessate

Tutti siamo alla ricerca di buone notizie da parte del meteo, soprattutto se per il weekend abbiamo in programma qualche gita o viaggio fuori casa. In particolare dopo questo incredibile mese di maggio che ci ha portato via qualunque pensiero sull’estate, tutti siamo speranzosi di un grande e soleggiato weekend. Le previsioni meteo del 1 e 2 giugno tolgono ogni dubbio: l’Italia sarà purtroppo divisa in due, mentre al Centro-Nord impazzirà l’estate, al Sud ci saranno ancora temporali.

Sabato 1: per il Nord la giornata sarà prevalentemente soleggiata con qualche nuvola presente sulla parte prealpina. Anche per il Centro il tempo sarà buono, abbastanza soleggiato. Oltre al versate tirrenico e alla Sardegna che godrà di questo sole, ci sono però regioni colpite, durante le ore diurne, di uno sfondo temporalesco: in particolare per il Lazio e l’Abruzzo. Occhio al Sud che vivrà un tempo con maggiore condizioni di variabilità: temporali sparsi in particolare su Campania, Basilicata e Calabria.

Domenica 2: L’anticiclone sub-tropicale aiuta a mantenere al Nord condizioni di tempo stabile e con un sole pieno che accompagnerà tutta la giornata. Al Centro troviamo un principio di bel tempo nelle ore diurne accompagnato però da temporali sparsi sull’Appennino Abruzzese e Laziale. Al Sud continua un tempo instabile con nubi sparse ma con spazio anche al sole verso il mattino. Tuttavia nel pomeriggio continuerà ad essere presento il mal tempo con diffusa instabilità temporalesca.