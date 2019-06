La notte scorsa i ladri si sono introdotti nella casa di Napoli di Annalaura Acampora: la moglie del noto calciatore pubblica le immagini choc e un duro sfogo su Instagram.

Sono ore di rabbia e paura quelle che sta vivendo la famiglia di Luigi Sepe, portiere di proprietà della Ssc Napoli, attualmente in forza al Parma. Nella notte scorsa alcuni ladri si sono infatti introdotti nell’abitazione napoletana del calciatore, rubando una grande quantità di gioielli, abiti e oggetti di valore, e facendo naturalmente spaventare i padroni di casa, che una volta rientrati hanno trovato un enorme caos a testimonianza del passaggio dei malviventi. Tanta paura e rabbia anche per la moglie di Sepe, Annalaura Acampora, che ha affidato a Instagram il suo durissimo sfogo.

Ladri in casa di Sepe, la moglie del calciatore pubblica le immagini choc

l furto avvenuto la notte scorsa nella residenza napoletana del portiere del Parma Luigi Sepe ha spaventato e fatto arrabbiare non poco la moglie del calciatore, Annalaura Acampora, che nelle sue Instagram stories ha pubblicato un duro sfogo nei confronti dei ladri che le si sono introdotti in casa: “Dovete marcire in galera e poi all’inferno – scrive la moglie di Sepe – Avete fatto le mie valigie con le mie cose, ma non siete riusciti a prendere tutto”. Le parole della giovane donna sono ovviamente piene di rabbia e dispiacere e fanno da didascalia alle foto della casa svaligiata, impressionanti per il disordine e il caos lasciato dai ladri.

La ragazza ha inoltre pubblicato un video delle telecamere di sorveglianza dell’abitazione, dove si vedono chiaramente due uomini che escono da un balcone e scappano via con la refurtiva. I due indossano dei cappellini con visiera che ne coprono il volto. Annalaura è arrivata addirittura ad augurare la morte ai malviventi, in uno sfogo fiume dettato chiaramente dalla paura e dalla rabbia del momento.

