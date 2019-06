Grande Fratello 16, Francesca De André sempre più gelosa della nuova arrivata Taylor Mega: Gennaro perde le pazienza. Il napoletano reagisce duramente all’ennesima litigata con la De André.

Tra Francesca De André e Gennaro Lillio non c’è pace. Il tira e molla tra i due concorrenti del Grande Fratello 16 non sembra avere fine. Dopo le burrascose vicende riguardanti il tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini, per Francesca De Andrè un nuovo ostacolo. Un ostacolo dal nome Taylor Mega, entrata nella casa più spiata d’Italia lunedì scorso. La reazione di Francesca all’ingresso della bionda influencer aveva già fatto intuire che ne avremmo viste delle belle. La De Andrè infatti è sempre più gelosa per il modo in cui Gennaro guarda la sexy modella. Ma il napoletano ha perso la pazienza e ha reagito così.

Grande Fratello 16, Francesca De André gelosa di Taylor Mega: la dura reazione di Gennaro

Continuano le discussioni tra la coppia più movimentata del Grande Fratello 16. Francesca De Andrè sembra essere sempre più gelosa del suo bel Gennaro, colpevole di “sbavare” alla vista di Taylor Mega, la sexy influencer che da qualche giorno è entrata nella Casa più spiata d’Italia. Ma dopo l’ennesima insinuazione da parte di Francesca, Gennaro ha letteralmente perso la pazienza. Il bel partenopeo non accetta che la De André lo accusi di cose che non esistono: “Basta, hai rotto! Mi stai accusando per cose che non ho fatto, non mi sta bene. Credi che non abbia mai visto una donna in vita mia?”. Il ragazzo si difende dalle accuse di Francesca, chiedendo rispetto. Continuano le tensioni tra la coppia più discussa di questa edizione del Grande Fratello. Riusciranno a chiarire o la bella Taylor continuerà a mettergli i bastoni tra le ruote? Non ci resta che attendere le prossime interessanti news direttamente dalla Casa più spiata della tv!