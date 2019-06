È una notizia di pochissimi istanti fa, il giovane cantante Marco Carta è stato arrestato: l’accusa è davvero incredibile si tratterebbe di furto aggravato.

Marco Carta è ormai un personaggio abbastanza noto. La sua storia ma, soprattutto, la sua dolorosa infanzia è nota a tutti. Tuttavia, a distanza di mesi dal suo coming out, il cantante ritorna a far parlare di sè. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire cos’è realmente accaduto. Il suo successo è iniziato quasi 10 anni. Quando, nel 2008, il giovane cantante sardo partecipa al famoso talent di Maria De Filippi su Canale 5. Riuscendo a conquistare anche il primo posto. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Con la partecipazione al Festival di Sanremo 2009 nel e la sua vittoria a Tale e Quale Show nel 2017. Pochi istanti fa, però, è giunta una notizia davvero pazzesca. Sembrerebbe, infatti, che il giovane cantante sia stato arrestato, ieri sera, a Milano per furto aggravato. Ecco tutto nei dettagli.

Marco Carta è stato arrestato

Durante la serata di ieri, Marco Carta, come dicevamo, è stato arrestato. ll giovane cantante sardo, in compagnia di una donna d’età superiore ai cinquant’anni, si trovava a Milano, presso la Rinascente del Duomo. Quando, improvvisamente, sarebbe stato arrestato con un’accusa davvero gravissima. Stando a quanto riporta il sito Ansa, veniamo a conoscenza che Marco sarebbe stato arrestato per furto aggravato. Ma cos’è successo? Secondo il sito di attualità e di cronaca, infatti, il cantante, insieme a questa donna, avrebbe rubato circa 6 magliette per un valore complessivo di 1200 euro. Insomma, un’accusa davvero gravissima. Sembrerebbe, infatti, che il sardo avrebbe tolto l’antitaccheggio alle maglie. Ma non una linguetta che, alla sua uscita, avrebbe suonato. E che, di conseguenza, ha comportato l’intervento immediato della Polizia Locale. Da ieri sera, quindi, Marco Carta è agli arresti domiciliari.