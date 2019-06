Belen Rodriguez incinta? L’indizio su Instagram fa sognare i fan.

La famosissima argentina, showgirl e modella riesce sempre a far parlare di sé: su Instagram è una delle donne più seguite in Italia ed i suoi scatti, molti in pose super sensuali, incantano migliaia di utenti. Belen da qualche mese è ritornata insieme al suo ex marito, Stefano De Martino: sembra esser tornato il sereno sulla coppia che, tramite i profili social, ha reso pubblico il loro ritorno di fiamma. Insieme hanno un bimbo di sei anni, Santiago, e mai come in questo periodo c’è il sospetto che la famiglia De Martino si voglia allargare: sono solo rumors oppure potrebbe esserci un nuovo arrivo? E se Belen fosse incinta? C’è un indizio che ha fatto sognare i fan.

Belen Rodriguez è incinta? L’indizio su Instagram fa sognare i fan

Belen Rodriguez con il suo ultimo post ha catturato particolarmente l’attenzione. Uno scatto di sé, con un 3 disegnato in viso e come didascalia: “Something new is coming”, in italiano “Sta arrivando qualcosa di nuovo”. Che vorrà dire la famosa modella e conduttrice televisiva? I suoi fan non hanno molti dubbi e sotto il post tantissimi i commenti. “Incinta?”, “3 months pregnant (incinta di tre mesi)“, “La cicogna? Belen spero di sì”: sono questi alcuni pensieri dei suoi followers che sperano di vedere l’argentina mamma per la seconda volta.

Sarà vero? Si aspetta una risposta dalla showgirl e dal ballerino napoletano, Stefano.

