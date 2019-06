Belen Rodriguez Instagram, a letto senza pantaloni: fan in delirio. La bella showgirl argentina incanta i suoi followers con uno scatto mozzafiato.

Belen Rodriguez continua ad essere una delle donne più desiderate d’Italia. La sexy showgirl è riuscita a entrare nel cuore dei fan e difficilmente ne uscirà. Lo dimostra soprattutto il suo profilo Instagram che l’argentina aggiorna continuamente. Seguitissimo e in continua crescita, il suo account conta ben 8,7 milioni di followers ai quali Belen ha regalato uno scatto davvero mozzafiato.

Belen Rodriguez Instagram, a letto senza pantaloni

Belen Rodriguez sa sempre come farsi notare. La sexy moglie di Stefano De Martino non ha bisogno di tanto per attirare l’attenzione dei suoi fan, sa sempre come stupire. E così ecco che arriva una nuova foto, postata sul suo profilo ufficiale. L’argentina è stesa sul letto senza pantaloni. Solo un paio di collant trasparenti lascia intravedere le sue forme. Occhi chiusi ed espressione rilassata. Sarà stato Stefano de Martino a scattare la foto?

Visualizza questo post su Instagram 𝚀𝚞𝚎 𝚜𝚞𝚎ñ𝚎𝚗 𝚍𝚎 𝚌𝚘𝚕𝚘𝚛 𝚛𝚘𝚜𝚊 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 2 Giu 2019 alle ore 1:02 PDT

Intanto procede a gonfie vele la storia d’amore con Stefano de Martino. I due sembrano più felici che mai, e c’è anche chi sospetta che Belen possa essere incinta. Molti sperano che il ritorno di fiamma con il bel ballerino sia coronato da un’altra gravidanza, anche per dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago.

Anche il lavoro procede a gonfie vele. Dopo Colorado Belen è diventata testimonial di vari brand, tra cui una linea di abiti da cerimonia, sembrerebbe da sposa. Tramite il suo profilo Instagram ha condiviso con i suoi fan alcune riprese per mostrare il suo look e la location da favola. Ma ciò che puntualmente balza agli occhi di tutti è la sua infinita bellezza.