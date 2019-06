GF, sorpresa pazzesca per Gianmarco Onestini da parte del fratello Luca. Urla di gioia e dolore per il concorrente che non aveva mai ricevuto una sorpresa.

Per chi non lo sapesse, recentemente il concorrente Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini, lamentava il fatto di non aver mai avuto contatti con la sua famiglia durante le dirette del lunedì del Grande Fratello. Al termine della scorsa puntata, Gianmarco ha avuto un crollo emotivo a causa della mancanza di affetti, dichiarando di non aver mai sentito come stanno i suoi genitori o di non aver mai ricevuto una lettera, come è capitato invece agli altri concorrenti. Questo sfogo ha portato suo fratello Luca Onestini, ex tronista ed ex gieffino a sfogarsi sul suo profilo Instagram prendendo le difese del fratello e affermando di non capire le dinamiche e le logiche del programma che da spazio solo ad alcuni concorrenti. Ma non è finita qui, perché oggi Luca ha fatto una sorpresa pazzesca per suo fratello Gianmarco.

Grande Fratello, sorpresa pazzesca per Gianmarco Onestini

Luca Onestini, dopo aver spiegato a gran voce che il fratello avrebbe bisogno di vedere la famiglia per non buttarsi giù e per sentire meno la mancanza di casa, conclude confessando la sua voglia di entrare per riabbracciare il fratello.

Oggi però ha deciso di presentarsi fuori la casa del Grande Fratello con un megafono, urlando tutto il suo amore e sostegno e dicendosi orgoglioso del suo percorso. La musica alta in casa non ha impedito Gianmarco di sentire le parole del fratello. Di conseguenza si è accasciato a terra, felice e ha urlato “Ti penso sempre, sei sempre nel mio cuore”.

Un momento molto toccante che è stato immortalato sul profilo Instagram di Luca Onestini:

Anche Ivana Mrazova, la fidanzata conosciuta durante l’edizione del Gf Vip a cui hanno preso parte assieme, si è detta felice per il comportamento di Onestini senior: “Non c’è cosa più bella che potevi fare per Gimbo!”. Bravo Luca, e forza Gianmarco!