La nota conduttrice televisiva è ormai protagonista di tantissime trasmissioni Mediaset: Pomeriggio Cinque, Grande Fratello, Live non è la D’Urso e Domenica Live sono i programmi diretti da Barbara D’Urso ed ogni puntata raggiunge sempre migliaia di telespettatori. Tantissimi i look della napoletana durante le sue dirette, alcuni dei quali spesso catturano l’attenzione. Questa volta è finita nel mirino di Striscia La Notizia, il programma pre serale in onda su Canale 5 che trasmette servizi simpatici, beffardi e di cronaca. In “Moda Caustica” ecco a che posizione si è piazzata la D’Urso!

Striscia la Notizia su Barbara D’Urso: il look della conduttrice attira l’attenzione

Il servizio intitolato “Moda Caustica“, a Striscia La Notizia, ha riservato il primo posto a Barbara D’Urso: la voce di sottofondo di Gerry Scotti spiega il motivo. A Domenica Live si è presentata con giacca e pantaloni in jeans con degli inserti in velluto. Ai piedi dei stivali con frange: un look decisamente western per la famosa napoletana. La voce narrante del servizio conclude in modo ironico: “Look western per chi come lei è bravissima a cavalcare certe situazioni. Siamo sicuri che prima di entrare in scena abbia mostrato qualche perplessità? A quanto pare la costumista ha fatto l’indiana”.

Il tg satirico di Antonio Ricci ha punzecchiato Carmelita per il suo outfit scelto nella puntata di Domenica Live. Nel podio, insieme a lei, si è classificata al terzo posto Tina Cipollari con un look fatto di una sottoveste verde acqua ed un velo ricamato sopra: un look mezzo trasparente. Al secondo posto Nina Moric che, durante un ospitata a Verissimo, ha indossato un look definito dal servizio “senza buon gusto”.

