Alessandra Amoroso distesa sul divano prima del Seat Music Awards: le gambe sono per aria e qualche dettaglio di sicuro non sarà passato inosservato.

Alessandra Amoroso ha deciso di far alzare la temperatura con una foto lanciata sul suo profilo Instagram a pochi minuti dal Seat Music Awards, evento a cui parteciperà. Alessandra ha voluto mettersi in tiro per l’occasione. La pettinatura appena messa a punto e un abitino che mette in risalto diversi particolari. In più, la cantante ha voluto un po’ stuzzicare il suo pubblico sdraiandosi sul divano e alzando le gambe. L’abito è particolarmente corto e si rischia l”incidente’ bollente. Tuttavia, quel che si vede sono sicuramente i tatuaggi che ha sparsi un po’ per tutto il corpo ed un bel po’ sulle gambe.

Alessandra Amoroso sul divano: foto bollente per Instagram

Ebbene sì, Alessandra diventa sempre più bella ed affascinante col passare degli anni. Il suo account Instagram è sempre più seguito da persone che vogliono essere sempre aggiornati su ciò che le riguarda. Questa volta, con le gambe alzate sul divano, avrà fatto sicuramente girare la testa a diversi utenti. E non manca, con gran sorpresa, il commento di Mark Caltagirone. Sì, ricordate quel profilo fake di cui si è tanto parlato qualche giorno fa? Proprio lui. Aveva già ‘importunato’ sui social la cantante scrivendo che l’aveva incontrata dietro le quinte ad Amici. La smentita era arrivata in fretta da parte di ‘Sandrina’, ma chissà se proprio tutti hanno recepito il messaggio. Non manca neanche il commento di Noemi che si esprime con un semplice cuoricino e che si va a sommare a tutti gli altri ‘mi piace’ e commenti pieni di complimenti per la Amoroso.

Il nuovo singolo con Boodabash

Si chiama Mambo Salentino il nuovo singolo di Boomdabash featuring Alessandra Amoroso. Un brano che ha già conquistato buona parte del loro pubblico e che sta facendo il giro delle varie piattaforme musicali come Apple Music, Spotify ed Itunes. Insomma, si preannuncia un nuovo successo per la cantante, ne saranno felici i suoi fan.

